En Madryn hay 1.300 obreros desocupados en la construcción

Desde diversos sectores están insistiendo con que los efectos adversos de la pandemia están siendo ampliamente mayores a los estimados. Esto quiere decir que si bien se esperaba una merma en varios sectores económicos por las restricciones implementadas para frenar la propagación del Covid-19 en Argentina, los resultados finales están siendo más desalentadores de los que se estimaban.

Paralización

Uno de los sectores más golpeados por la crisis actual es el de la construcción, que durante los primeros meses del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) tuvo un freno casi pleno. Si bien actualmente se está “levantando” levemente la actividad, en Puerto Madryn y en la zona del Valle se siguen sintiendo los cimbronazos ocasionados por el coronavirus y también por las complicaciones propias que está atravesando Chubut.

En la ciudad del Golfo, como resultado de la finalización de la construcción de los parques eólicos, durante las últimas semanas se perdieron 700 puestos de trabajo, según precisó Javier Moya, Organización de la Seccional Madryn de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).

Bolsa de trabajo

Además, la crisis no responde solo a este hecho particular, ya que en Puerto Madryn actualmente hay unos 1.300 empleados de la construcción desocupados anotados en la bolsa de trabajo de la asociación sindical del sector.

En tanto que en la zona de Trelew y del Valle la realidad no es muy distinta a la que se vive en la ciudad del Golfo, ya que desde la UOCRA también reiteraron en diversas oportunidades que están atravesando una crisis considerable por los efectos negativos de la pandemia y también por la realidad que vive la Provincia. Actualmente en la zona valletana también hay unos 1.000 trabajadores de la construcción que están desempleados y anotados en la bolsa de trabajo.

En este contexto, vale recordar que semanas atrás desde la UOCRA se había solicitado declarar la emergencia en el sector, atentos al aumento en la cantidad de personas sin trabajo. No obstante, Moya reconoció que “respecto a eso no ha pasado nada, no hubo ningún avance. Ya lo hemos hablado, pero no hubo avances”.