En la comuna Viglione piden volver a llamarse Aldea Las Pampas

Este martes pasó a Comisión en la Legislatura un proyecto presentado por la Presidenta de la Comuna Rural de Atilio Viglione, Cristina Solís, en el cual se solicita que la localidad vuelva a llamarse por su nombre original “Aldea Las Pampas”.

El documento se presentó en el Legislativo provincial acompañado de un pedido de ampliación del ejido de la localidad.

El texto es acompañado por los vecinos y se señala que la comunidad no se siente identificada por el nombre del ex Gobernador de la Provincia (1983-1987).

Vale recordar que la Comuna Rural se creó en 2005, mediante la Ley XVI Nº 83 (ex Ley Nº 5.336), estableciéndose allí como nombre “Dr. Atilio Oscar Viglione” a la comunidad del paraje “Aldea Las Pampas”.

Así, la Comuna se desprendió de la jurisdicción y dependencia del Municipio de Río Pico.