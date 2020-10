El yacimiento de Vaca Muerta incrementó su actividad en septiembre

La actividad en la formación de Vaca Muerta alcanzó en septiembre 325 etapas de fractura, una sensible mejora respecto a las 98 alcanzadas el mes previo, de la mano de lo trabajado por tres petroleras con operaciones en la formación.

De acuerdo con el informe elaborado por el especialista Luciano Fucello, country manager de la firma NCS Multistage, en septiembre se realizaron 325 fracturas que correspondieron a la actividad de Vista Oil con 132 etapas, Shell con 145 etapas e YPF con 48 fracturas.

El mes marcó una mejora intermensual respecto a las 98 etapas de fractura de agosto -aunque estuvo por debajo de las 524 de igual mes de 2019- pero además reflejó el regreso a la actividad de YPF luego de meses de paralización de tareas por la pandemia.

Precisamente, a mediados de septiembre, YPF anunció la puesta en operación de once equipos en Vaca Muerta, con una inversión de US$ 50 millones, lo que elevará en un 50% el nivel de actividad que la industria desarrolla en la provincia de Neuquén.

La puesta en marcha de los equipos fue parte del compromiso que hizo público el CEO de YPF, Sergio Affronti, el 4 de septiembre cuando visitó Neuquén y se reunió con el nuevo secretario de Energía, Darío Martínez, y el gobernador Omar Gutiérrez.

Así en septiembre se pusieron en operaciones 3 equipos de perforación, 1 set de fractura, 2 Work Overs y 5 unidades auxiliares, totalizando 11 equipos petroleros.

El trabajo de la firma NCS Multistage también refleja la actividad en las otras provincias petroleras patagónicas en las que se registraron 140 etapas de fractura de Pan American Energy en sus operaciones de recursos convencionales de la provincia de Chubut.

También se registraron 7 etapas de YPF en el convencional de Chubut y otras 27 en el convencional de Santa Cruz, mientras que en esta última provincia, la Compañía General de Combustibles tuvo 19 etapas en la formación de tight no convencional.

La actividad en el yacimiento no convencional de Vaca Muerta se manifestó en una continuidad oscilante desde inicios del aislamiento social por la pandemia, ya que antes de las 98 fracturas de agosto se relevaron 44 en julio, 196 en junio, 28 en mayo, y nula actividad en abril.

La caída de actividad se registra desde que en marzo las petroleras y sus compañías de servicios concretaron 440 etapas de fractura hasta el día 20 de inicio del aislamiento, lo que ya a esa altura del mes indicaba una tendencia en crecimiento respecto a las 401 de febrero.

En 2019, Vaca Muerta cerró en su nivel histórico más alto, con 6.425 etapas de fracturas y 33 por ciento más de producción en las áreas en concesión respecto de 2018.

La técnica de fractura, o fracking en inglés, es la forma en que se estimulan los pozos de recursos no convencionales como el de Vaca Muerta.

Este sistema de punzado en la roca consiste en perforaciones mediante la inyección a presión de un fluido formado básicamente por agua y arena (99,5 por ciento), más el agregado de algunos aditivos químicos. (Télam)