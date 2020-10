El turismo en Trevelin busca reinventarse con protocolos e integración regional

El responsable de la agencia de turismo de Trevelin “Gales Al Sur” Trevelin, Marcos Canteros, se refirió a la situación de los vuelos y el transporte terrestre, así como también a los protocolos y la actividad turística, tanto en la localidad como así también en Esquel.

En diálogo con AzM Radio, reconoció que “verdaderamente venimos atravesando un año muy complejo, desde mediados de marzo prácticamente está paralizada la actividad; el turismo receptivo ha estado prácticamente prohibido, tampoco hemos podido trabajar en turismo emisivo”.

Vuelos de cabotaje y colectivos

En el mismo sentido, Canteros sostuvo que “han sido meses muy complicados, no recuerdo que haya habido una crisis tan profunda en otras épocas” y valoró que “recién ahora, a partir de algunos comunicados que vienen por parte del Gobierno Nacional, se habilitan nuevamente los vuelos de cabotaje y los buses de media y larga distancia, así que eso, supondría, una pequeña reactivación de la actividad, sobre todo del transporte pero no aún del turismo”.

Con expectativa

Por otra parte, el titular de Gales Al Sur planteó que “en nuestra comunidad en particular es más complejo todo porque no se han registrado casos (positivos de Covid-19), y así y todo no hemos podido desarrollar ningún tipo de actividad, incluso con pueblos o parajes vecinos como para hacer una propuesta que integre a nuestra región a nivel turístico recreativo” y agregó que “como siempre, estamos con expectativas para lo que viene por delante, aunque entendiendo que la situación es crítica por muchos factores”.

Protocolos y cuarentena

Desde el sector se encuentran “a la espera de que mejoren las cosas”, apuntó Canteros, sumando a ello que “tanto para el transporte terrestre como para el aéreo hay protocolos de seguridad establecidos, los cuales están aprobados desde hace un tiempo; se van a tener que cumplir a la perfección”.

A su vez, explicó: “Los pasajeros de nuestra zona, de Trevelin, Esquel y los parajes y alrededores que deseen viajar a otro lado no necesitan hacer cuarentena en el destino, pero sí los que lleguen a nuestra zona tendrán que cursar los 14 días previstos a nivel sanitario. Teniendo en cuenta estas características, esto no permitiría que el turismo venga a nuestra región porque tendrían que hacer 14 días de cuarentena, pero sí el tránsito de otros ciudadanos que por alguna otra cuestión tengan que trasladarse”.