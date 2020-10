El SOMU decretó un paro por el Covid y el resto de gremios lo rechazaron

Ante la escalada de contagios masivos de coronavirus a bordo de buques pesqueros, el SOMU decretó este jueves un paro total de actividades con el objetivo de “resguardar la integridad de los marineros”. La unilateral medida fue rechazada por el resto de los gremios del sector. Por el temporal, en la rada de Madryn hay casi un centenar de buques, de los cuales, una docena ha presentado tripulantes diagnosticados con Covid.

Cese de actividades

La medida del SOMU se funda en la proliferación de casos positivos y sospechosos que acumula la actividad, circunstancias que en algunos casos impidieron que las tripulaciones recibieran un trato acorde. Las escenas se repitieron en Puerto Madryn y Bahía Blanca, entre otros puertos.

Por caso, a escasas millas de Madryn están fondeadas trece embarcaciones con trabajadores que presentan síntomas compatibles con el coronavirus, según informó el propio sindicato. La idea de las autoridades es que permanezcan en rada exterior por catorce días.

Carta a Alberto F.

“Hasta encontrar una solución al problema, esta organización decreta un cese en la actividad pesquera a fin de resguardar la integridad de nuestros representados”, establece el comunicado del sindicato.

El texto está acompañado por una carta dirigida al presidente de la Nación, Alberto Fernández; y al ministro de Trabajo, Claudio Moroni. En la misiva, el secretario general Raúl Durdos, pide la intervención del Ejecutivo en la problemática.

“La gravedad del tema requiere de acciones inmediatas no sólo para evitar la propagación; sino también para el debido tratamiento de los afectados. Luego, prosigue: “No podemos permitir que nuestros representados continúen sin recibir la atención medica correspondiente”.

“Medida inapropiada”

En tanto, los gremios del sector, Simape, Siconara, Centro de Patrones y la Asociación Argentina de Capitanes se diferenciaron de la entidad que conduce Raúl Durdos al calificar como “inapropiada” la medida de fuerza y no adhieren, así lo indicó Pescare.com.ar.

La definición integra un comunicado de prensa conjunto.La nota lleva las firmas de Fabián Cervio y Cristian Taboada (Capitanes), Gustavo Trespando (Patrones), Jorge Maldonado (Siconara) y Pablo Trueba (Simape), entre otros dirigentes de los mencionados espacios.

“Habiéndonos anoticiado en el día de la fecha la decisión por parte del Somu en la cual decreta un paro general de actividades en forma unilateral, del cual no fuimos consultados, lo creemos inapropiado en la situación que atravesamos todos los argentinos”, expresa la nota.

Además, recuerdan que tanto armadores, como representantes de los tripulantes elaboraron un protocolo con el objetivo de atenuar los contagios a bordo y establecer las condiciones para que un barco eventualmente afectado ingrese a puerto.

“Exhortamos al gobierno nacional, provincial y municipal a instruir a sus representantes (gobernadores e intendentes) de provincias y ciudades pesqueras a que adopten herramientas y protocolos a los fines de recibir a todo buque pesquero, brindándole asistencia sanitaria en caso de que así lo requiera”, expresa otro párrafo del comunicado.

Por último, los gremios dejan en claro que no adhieren al paro y que apelan a la responsabilidad individual de cada trabajador de la actividad.