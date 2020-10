El Senado aprobó la transferencia de tierras de la Armada a Madryn

El Senado de la Nación aprobó en la sesión de este jueves el proyecto de transferencia de unas 400 hectáreas de tierras de la Armada Argentina a la Municipalidad de Puerto Madryn. La iniciativa logró la media sanción por unanimidad y será ahora girada a la Cámara Baja para su tratamiento. Los terrenos ubicados en la zona sur serán destinados a programas de desarrollo urbano, planes de vivienda única, infraestructura de servicios y habilitación de espacios públicos.

Plan de Desarrollo Urbano

La Senadora Nacional Nancy González, que es autora de esta ley por la cual se transfieren a título gratuito a la Municipalidad de Puerto Madryn las tierras propiedad del Estado Nacional que se encuentran ubicadas al sur de la ciudad y que actualmente pertenecen a la Armada Argentina, destacó la aprobación por unanimidad de su proyecto, contando con el apoyo de todos los senadores.

Durante su presentación la legisladora chubutense expresó que “presenté este proyecto por primera vez a principios del año 2017 y desde ese momento fuimos realizando todas las consultas correspondientes a cada uno de los organismos competentes, desde el Ministerio de Defensa y la Armada Argentina hasta la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). No fue fácil ni rápido, pero queríamos cumplir con todos los requisitos para lograr la aprobación de esta ley que es tan importante para el futuro y el desarrollo de la ciudad.

Entre cada consulta y las respuestas pasó el tiempo y el expediente original perdió estado parlamentario, es decir, no se podía seguir tratando, así que a principios del año 2019 lo presente nuevamente y ya con todas las respuestas oficiales pudimos avanzar y llevarlo, en primer lugar, al Plenario de Comisiones para obtener un dictamen favorable y, finalmente, ayer logramos su inclusión en el temario de sesión y dimos media sanción. Es un gran logro y estoy muy contenta y agradecida a los y las colegas Senadores y Senadoras que acompañaron mi propuesta, pero ahora vamos a seguir trabajando junto con los Diputados y Diputadas para lograr cuanto antes la sanción definitiva”.

En los fundamentos de esta iniciativa, que sin dudas constituye un hecho histórico para la ciudad de Puerto Madryn, se establece claramente que su objetivo es darle a la Municipalidad los terrenos necesarios para llevar adelante un Plan de Desarrollo Urbano. La idea central del proyecto es que se pueda ordenar planificadamente la forma en que deberá urbanizarse la ciudad pensando en el desarrollo de los próximos años.

Desarrollo urbanístico

La Senadora sostuvo que “el crecimiento y el desarrollo de los últimos 30 años nos exige a nosotros que trabajemos y empecemos a pensar a Puerto Madryn con una visión de futuro, teniendo en cuenta no solo el gran crecimiento poblacional, donde multiplicamos por 2.5 la cantidad de habitantes, sino también las características económicas y geográficas”. Haciendo hincapié en el hecho de que “la ciudad solo puede crecer hacia el sur y ahí están hoy los terrenos de la Armada. Por eso este proyecto es tan importante para evitar que la ciudad quede partida en dos y para poder lograr un desarrollo urbano ordenado”.

Durante el debate, tanto en el Plenario de Comisiones como en el recinto de la Cámara de Senadores, la Senadora González fue respondiendo consultas e inquietudes de sus colegas poniendo particular énfasis en cuál es el espíritu que inspira su proyecto y su trabajo y dejando en claro que “este proyecto está pensado para la gente, para que las familias puedan cumplir su sueño de tener una casa propia, una vivienda digna, no es para la especulación o el negocio inmobiliario; pusimos límites y restricciones muy claros que van a tener que cumplir tanto la Municipalidad como el Concejo Deliberante para garantizarle a la gente que los terrenos son para ellos y para el desarrollo de la infraestructura de la ciudad. Por eso la transferencia se hace con cargo y con un límite de tiempo para que se hagan las obras. Otro de los requisitos es que una persona no puede participar si ya tiene una vivienda o si es beneficiaria de un plan nacional, provincial o municipal de viviendas. Todo el proyecto está pensado en beneficio de la gente y de la ciudad porque lo que más quiero es que cada familia tenga la oportunidad de tener su lote y de construir su casa”.

Plazos y restricciones

En ese mismo sentido, diferentes artículos del proyecto hacen referencia al loteo del terreno, a la obligación de realizar subastas o licitaciones públicas garantizando la transparencia y concurrencia, a los requisitos que deben cumplir las personas para acceder, así como también a los plazos y restricciones para la construcción de las viviendas, previendo la posibilidad de que el Estado nacional recupere los terrenos mediante la revocatoria si la Municipalidad viola alguna de las normas.

Finalmente, luego de recibir el apoyo unánime de todos los Senadores y Senadoras, Nancy concluyó que “estoy plenamente convencida de que este proyecto representa un enorme beneficio para la ciudad de Puerto Madryn porque va a contribuir a su desarrollo urbano planificado, ordenado y sustentable, va a garantizarle el derecho de acceso a la vivienda digna a sus habitantes que también son mis vecinos y vecinas y, al mismo tiempo, va a contribuir a impulsar y dinamizar la economía a través de la industria de la construcción, sumando nuestro aporte desde Chubut para empezar a poner a nuestra Argentina de pie”.