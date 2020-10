El sábado arriba a Trelew el primer vuelo de Aerolíneas Argentinas

La llegada del primer vuelo de Aerolíneas Argentinas este sábado a Chubut, al aeropuerto Almirante Zar de Trelew, fue confirmada por el Gobierno provincial, además se informó que “se han autorizado dos vuelos a Comodoro Rivadavia, a partir del próximo 26”.

“Eso es lo que acordamos con el municipio de Comodoro”, preciaron desde el Ejecutivo anticipando que también el trabajo que se está realizando con las otras empresas aéreas para el retorno de las frecuencias a nuestra provincia.

“Aerolíneas y ANAC han anunciado la llegada del primer vuelo a la provincia y que va a ser a Trelew y también estaba anunciado a Comodoro Rivadavia, pero en acuerdo con el municipio hemos suspendido los vuelos de esta semana”, se indicó en forma oficial.

De este modo van a quedar habilitados entre dos y tres vuelos semanales a Comodoro Rivadavia.

En el caso de las frecuencias de vuelos a la ciudad de Esquel, el Gobierno señaló que “al no haber un requerimiento de pasajes por parte de los trabajadores esenciales o del sistema de salud, todavía la aerolínea no ha anunciado ningún viaje”.

No obstante, se recordó que estos vuelos “no son turísticos, sino que son para los trabajadores esenciales, temas de salud y retorno a casa de la gente que todavía se encuentra fuera de la provincia”.

Por último, se anticipó que se está además trabajando con la Subsecretaría de Transporte para determinar si empiezan también a llegar los primeros micros de larga distancia.

Reinicio de operaciones

Tras los anuncios realizados la semana pasada en Aeroparque por los ministros Mario Meoni y Matías Lammens, Aerolíneas Argentinas puso en marcha el reinicio progresivo de las operaciones domésticas regulares. La primera de ellas se llevará a cabo este jueves 22, con un vuelo de Ezeiza a Jujuy; y el sábado será el turno de Chubut, con un vuelo a Trelew.

El mismo jueves 22, habrá salidas a Corrientes, Iguazú, Mendoza, San Luis y Ushuaia, mientras que el viernes, además de Comodoro, se llevarán a cabo vuelos hacia y desde Córdoba, La Rioja, Salta, Resistencia, Posadas, Bariloche y Neuquén. El resto de los destinos se irán incorporando de manera escalonada en las jornadas sucesivas, al igual que la cantidad de frecuencias diarias, que se irán incrementando paulatinamente y en función de la demanda.



Requerimientos

Entre los requerimientos para poder subirse a un avión y viajar se encuentran ser trabajador esencial o asistir a la realización de tratamientos médicos, contar con certificado de circulación y utilizar tapabocas en cada etapa del viaje. Además, en ningún caso podrán abordar pasajeros con diagnóstico de COVID-19 positivo o con síntomas ni con temperatura mayor a 37,5 grados sin justificación médica.

Según el informe de la aerolínea de bandera, este mes, Bariloche tendrá siete vuelos de ida y vuelta, con fecha programada para los días 23, 24, 25, 27, 30, 31 de octubre y 1° de noviembre. Por su parte, Córdoba estará conectada con Ezeiza los días 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 de octubre y el 1° de noviembre. El Calafate recibirá aviones de Aerolíneas Argentinas con pasajeros el 24 y 31 de este mes, mientras que Puerto Iguazú hará lo propio con siete frecuencias semanales (22, 24, 25, 27, 29, 31 de octubre y 1° de noviembre).

En tanto, Salta contará con seis operaciones, pautadas para los días 23, 25, 26, 28 y 30 de octubre y 1° de noviembre. La misma cantidad de frecuencias tendrá Tucumán, aunque en distintas fechas (22, 25, 27, 29, 31 de octubre y 1° de noviembre). Por último, AR programó tres salidas a Ushuaia para el 22, 28 y 29.