El Presidente destacó su «confianza» en que habrá acuerdo con el FMI

El presidente Alberto Fernández destacó este jueves estar «muy confiado» en que la Argentina logrará «encontrar una solución con el Fondo Monetario Internacional (FMI)» y remarcó la «mirada muy realista» sobre la situación del país que tiene la titular del organismo, Kristalina Georgieva.

«Estamos trabajando con el FMI en este momento, con un grupo técnico que llegó, y estoy muy confiado en que vamos a encontrar una solución», dijo el Presidente este mediodía desde la Residencia de Olivos por videoconferencia ante representantes de la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio de América Latina y el Caribe (Aaccla).

El mandatario se refirió a las tareas que desempeña la delegación del FMI en Buenos Aires, que llegó el último martes al país y permanecerá hasta el viernes.

Al arribar a la Argentina, la delegación del Fondo se reunió en el Palacio de Hacienda con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, en el marco de las conversaciones para acordar un nuevo programa de financiamiento para la deuda de US$ 44.000 millones que el país tiene con el organismo crediticio. Fuentes oficiales habían destacado que hubo una «excelente reunión» el martes entre Guzmán, Pesce, el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, la directora adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Julie Kozack, y Luis Cubeddu, jefe de la Misión para Argentina. Asimismo, la misión del Fondo se reunió con miembros del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA).

En su discurso ante representantes de la Aaccla, Fernández sostuvo respecto de la deuda que «todos tenemos la misma voluntad de que la Argentina cumpla sus obligaciones sin postergar a los sectores de la sociedad que ya han hecho esfuerzos inconmensurables». «No encontramos el mejor de los países» al asumir en diciembre, ya que «en muy poco tiempo, en los años previos, el país había contraído una deuda enorme» cuando, anteriormente, «si algo no tenía la Argentina era un problema de endeudamiento: tenia de los niveles más bajos del mundo», señaló.

Asimismo, afirmó que el gobierno de Mauricio Macri «nunca pudo resolver los problemas fiscales y trató de hacerlo endeudándose y, de ese modo, la deuda creció de modo descomunal». «Teníamos que pagar la deuda en muy poco tiempo, algo imposible, porque la economía en los últimos tres años solo registró caídas», reseñó el mandatario sobre la situación que encontró el Gobierno al asumir la gestión, en diciembre pasado.

En ese sentido, reiteró que en ese momento el país «estaba en terapia intensiva y, luego, le agarró el coronavirus», en referencia a la llegada de la pandemia al país y su consecuente impacto económico. «La deuda externa expresada en dólares en 2015 representaba solo el 18% del PBI y, en enero de 2018, el sistema financiero mundial le dijo ‘basta’ a la Argentina y el país entró en default», reseñó.

Fernández criticó que «lo único que ocurrió con el dinero del FMI» posteriormente «es que se fugó de la Argentina» y subrayó que se utilizaron esos recursos «para tratar de sostener un valor de la divisa que difícilmente se pudo lograr». El jefe de Estado aseveró que esa deuda fue una «responsabilidad compartida entre quien pidió el dinero y los que confiaron en él, porque no había ninguna condición posible para cumplir con semejantes compromisos». (Fuente: Télam)