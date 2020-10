El Plan Detectar confirmó 230 casos en seis días en Rawson

El coordinador del Plan Detectar, Sebastián Restuccia, matricula provincial 2751, en diálogo con la prensa confirmó que se diagnosticaron 230 casos en seis días en la capital provincial.

El profesional explicó que el plan es un centro de evaluación que acerca a los vecinos la posibilidad atención por presuntos casos de Covid, pero que de ninguna forma, es un centro de testeo masivo.

Indicó además que las personas que ingresan al lugar y resultan ser contacto estrecho de un caso ya confirmado con anterioridad y además, presentan síntomas, son catalogadas como caso positivo “por criterio clínico – epidemiológico”.

Agregó que la falta de gusto y de olfato son dos de los síntomas claros e inequívocos de la enfermedad y que solo presentando esos dos padecimientos son considerados también como positivos en Covid.

En ese sentido, señaló que las personas que presenten síntomas y que no sean contacto estrecho de ningún paciente confirmado, son quienes pueden acceder a un testeo rápido.

Defendió la tarea que se realiza en el marco del plan Detectar y remarcó que no se trata de un centro de testeos, sino que es un espacio de evaluación de las personas.

“El diagnóstico clínico y epidemiológico tampoco es un capricho nuestro, son normativas y lineamientos nacionales. Hoy por hoy no hay ningún otro virus circulando que produzca estos síntomas que no sea el SARS COVID 2019”, sostuvo el médico.

Sobre la continuidad del plan en Rawson, señaló que se evaluará cómo seguirá la labor. Y en ese sentido, dijo que la intención es trasladar el centro de evaluación a la escuela 202.

Con el aporte del voluntariado convocado por el municipio de Rawson, este sábado culminará en la capital provincial la novena jornada del Plan Nacional Detectar.

Los testeos a personas sintomáticas se realizarán en la Escuela 202, barrio 490 Viviendas, Policial y Comercio, de 10 a 14.

El programa comenzó en Puerto Rawson y Playa Unión. Y progresivamente se extenderá a los puntos urbanizados de la ciudad capital.

El plan fue lanzado por el Ministerio de Salud de Nación, y en Chubut es coordinado por salud pública a través del Hospital Santa Teresita, con el aporte de las secretarías de Gobierno, Educación y Coordinación de Gabinete; de Desarrollo Social y Familia, y las coordinaciones de Asociaciones Vecinales y de Protección Civil, junto a la Universidad del Chubut.