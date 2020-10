“El Peque” y Nadia son semifinalistas en Roland Garros

Los jóvenes talentos del tenis argentino, continúan haciendo historias en su carrera y especialmente, con su participación en la edición 2020 en el Abierto de Tenis de Roland Garros.

El certamen francés, el último gran Slam de la temporada y de los más reconocidos del ATP, tiene a Nadia Podoroska y a Diego “Peque” Schwartzman clasificados a las Semifinales de la competencia. La joven rosarina eliminó a la ucraniana Svitolina, mientras que el capitalino se impuso ante Dominic Thiem en 5 horas de partido.

Semis con protagonismo argentino

El tenis argentino, sigue dando que hablar y los jóvenes Nadia Podoroska y Diego “Peque” Schwartzman son los responsables: este martes, clasificación a las Semifinales del Abierto de Paris, el tradicional Roland Garros.

La joven rosarina, a sus 23 años, se aseguró su lugar en la Semifinal del certamen al vencer a su par ucraniana Elina Svitolina, ubicada en el 5° puesto del ranking WTA, por un marcador de 6-2 y 6-4.

Lo hecho por la jovencita, radicada en España, marca historia, ya que es la primera tenista en meterse en esta instancia tras venir se la Qualy (la clasificación), lo cual agiganta más su logro.

Su rival, será este jueves, desde las 10 horas, ante Swiatek, de Polonia, que venció a Trevisant en la tarde del martes.

Vale destacar que desde el año 2004, una jugadora argentina no llegaba a Semifinales de un Grand Slam, siendo la última en conseguirlo, Paola Suarez.

En la conferencia de prensa post partido, Nadia Podoroska indicó que de este sueño “no quiero que me despierten (ríe), sumando que “por suerte pude hacer la estrategia planteada con mi equipo, atacar fuerte, no dejar que ella haga su juego, su comodidad. Estoy muy bien físicamente; no tengo dolores este es mi octavo partido, la semana pasada jugué cinco”.

“La mejor manera es hacer lo que estoy haciendo: concentrada, partido a partido. Quiero ir por más”, culminó.

Por su parte, luego del partido de Nadia Podoroska, quien salió a la cancha fue el otro argentino que continua en la competencia, Diego “Peque” Schwartzman: en 5 horas de partido, venció a Dominique Thiem por un marcador de 7-6(1), 5-7, 6-7(6), 7-6(5) y 6-2.

Thiem, llegaba a este choque de Cuartos de Final, en el puesto N°3 del ranking ATP, siendo último campeón del US Open y fue finalista de Roland Garros 2018 y 2019. “El Peque”, por su parte, clasificó a su 1ª semi de Grand Slam. Llega al top 10 ATP.

«Fue una batalla, porque tuve muchas chances de que el partido sea más corto. En el segundo y tercer set la cabeza era una locura, el cuarto lo gané de milagro, y en el quinto se dio todo perfecto», analizó Diego, en declaraciones a la transmisión oficial del torneo.

En ese sentido, Schwartzman, de 28 años, admitió que el físico fue un punto de ventaja por sobre Thiem, teniendo en cuenta que había tenido que pasar muchas menos horas dentro de la cancha para llegar a los cuartos de final. «Al final pude sacar un plus físico y saqué la diferencia por ahí», explicó el mejor tenista argentino de la actualidad. Por último, remarcó que quiere asegurar su presencia dentro del Top Ten: «Creo que todavía alguien me puede pasar, pero siento que cada vez hago más méritos para estar ahí. Hay muchas cosas por emocionarse».

Pavada de rival tendrá el argentino en Semis, ya que se medirá ante Rafael Nadal, que derrotó en su llave a Cuartos a Jannick Sinner, por 6-7, 4-6 y 1-6. Hace algunas semanas, ya se midieron en el Master 1000 de Roma, con victoria para “El Peque”.

En Juniors y en Adaptado

La presentación de los argentinos en Roland Garros continuará este día miércoles: en categorías Juniors, se jugarán los Octavos de Final desde las 6 horas de nuestro país.

Alex Barrena se medirá ante el francés Martin Breysach, Juan Bautista Torres lo hará frente a Gustavo Heide de Brasil.

En tanto, en la modalidad Adaptado, se disputarán los Cuartos de final, instancia en la que está el máximo exponente argentino en la disciplina y uno de los mejores del mundo, Gustavo Fernández. “El Lobito” jugará frente a Gordon Reid, de Inglaterra.