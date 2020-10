“El Peque” cayó ante Nadal, pero será 8° en el Ranking ATP

Tras su gran performance en el Abierto de Roland Garros en París, Diego “El Peque” Schwartzman, llegará al 8° lugar del Ranking ATP.

Este viernes, cayó ante el español Rafael Nadal, quien de esta forma clasificó a la final del certamen y jugará ante Novak Djokovic. Los argentinos, han cumplido una gran actuación en la competencia.

Protagonismo argentino

Se cierra una nueva edición del Abierto francés y el saldo para Argentina es más que positivo por las buenas actuaciones de Podoroska, Schwartzman y Fernández, que se metieron entre los cuatro mejores del Grand Slam que se disputó sobre el polvo de ladrillo en Paris.

Diego “El Peque” Schwartzman, por su parte, logró instalarse en el Top 10 del ranking ATP, para llegar al 8° escalón del conteo desde la semana próxima. Este viernes, culminó su participación en el certamen, cayendo ante el español Rafael Nadal, por un marcador de 6-3, 6-3 y 7-6, tras poco más de 3 horas de juego.

Para el argentino, su performance en este Abierto ha sido la mejor, ya que por primera vez en su carrera, la logrado llegar a una Semifinal, como así también asegurarse su lugar entre los diez mejores del mundo.

Semanas atrás, se habían cruzado en el Master 1000 de Roma y Schwartzman se impuso, esta vez, “Rafa” no perdonó.

Ahora, “el Peque” ya piensa en el frenético cierre de año que tendrá: ubicado como 8 del mundo, intentará pisar firme en el Masters 1000 de París con el objetivo de sacar el boleto al ATP Finals.

Tras este Gran Slam, embolsó 425.250 euros (unos 500.000 dólares).

Será el 13° argentino en la historia del tenis en estar entre los diez mejores del mundo en algún tramo de su vida deportiva.

En el caso de Nadia Podoroska, que el jueves cayó en Semifinales ante Swiatek, inició su participación en Roland Garros desde la Qualy. Luego, tuvo un largo recorrido que tuvo su punto más alto cuando superó a la ucraniana Elina Svitolina (número 5 del mundo, por 6-2 y 6-4) en cuartos de final. Con humildad y mucho esfuerzo, la rosarina fue una de las protagonistas del torneo.

Y tendrá su premio: la próxima semana aparecerá entre las mejores 50 del ranking de la WTA y tendrá así el acceso directo al cuadro principal de importantes torneos.

En tanto, en el circuito del tenis sobre silla de ruedas, Gustavo Fernández venció al británico Gordon Reid por 6-3 y 6-3, se instaló en la semifinal, pero allí no pudo con el británico Alfie Hewett. Aunque no pudo levantar el trofeo del certamen francés por tercera vez dejó en claro que se sigue codeando entre los mejores del mundo.

En lo que respecta a Dobles, cayó en la Final junto a su compañero japonés.

La Final, entre el 1 y 2 del mundo

Luego de la Semifinal entre “El Peque” y Nadal, con victoria para el español; jugó Novak Djokovic ante el griego Tsisipas. Fue victoria de “Nole” que jugará por el campeonato.

Este partido, será el próximo domingo desde las 10 horas.

El 1 y 2 del mundo se medirán en un cotejo que será más que atrapante. La estadística refleja que “Rafa” cuando jugó una final de este Grand Slam, la ganó (12 veces), pero el croata quiere dar el batacazo y repetir el título de 2016.