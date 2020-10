El Municipio firmó nuevos acuerdos para entrenamiento laboral

El intendente Adrián Maderna encabezó una nueva rúbrica de acuerdos para entrenamiento laboral en el marco del programa “Jóvenes con más y mejor trabajo”, que impulsa el Ministerio de Trabajo de Nación y lleva adelante en la ciudad el municipio por intermedio de la Oficina de Empleo.

En esta oportunidad, en el Centro Astronómico Trelew, el jefe comunal estuvo acompañado por el titular de la cartera de empleo, Claudio Paredes; y el secretario de Desarrollo Social, Héctor Castillo, además de los empresarios locales Leonardo Alonso de la firma Althi S.R.L. para “Tienda Indy”; y Roxana Belén Silva de la firma “Una Diseño”; y los jóvenes beneficiarios del programa.

El intendente Adrián Maderna, al referirse puntualmente a la importancia de esta clase de acuerdos, destacó el trabajo incansable con diferentes organismos que viene desarrollando el área de Empleo con un equipo de profesionales. “Muchas veces se dice que no hay oportunidades, y este acta acuerdo con dos firmas comerciales demuestra que se puede trabajar en conjunto, que se pueden hacer cosas y es la dinámica que queremos llevar adelante en Trelew”.

“Es un momento delicado, pero esto no es excusa para no seguir trabajando. Ésta no va a ser la última firma, se va a seguir avanzando para que todos tengan su oportunidad, generar trabajo genuino y fortalecer las empresas locales. Por eso agradezco a los empresarios, ya que sin el compromiso de ellos no se podría avanzar en esta oportunidad de entrenamiento laboral para los jóvenes”, finalizó.

Por su parte, Claudio Paredes, responsable de la Oficina de Empleo, remarcó: “Este es el resultado de un arduo trabajo, para poder potenciar a los jóvenes con un entrenamiento laboral, que se enmarca en una política a nivel nacional a la que el municipio se adhiere para seguir brindando oportunidades”.

“Gracias a los empresarios que están dispuestos a acompañar y darles una oportunidad a los jóvenes para que puedan tener experiencia, seguir creciendo en el ámbito laboral y hasta quedar como empleado en las empresas”.

El programa “Jóvenes con más y mejor empleo” tiene por objetivo generar oportunidades de inclusión social y laboral a través de acciones que permitan a los jóvenes a identificar el perfil ocupacional y profesional en el que deseen desempeñarse. Asimismo incrementar las competencias y habilidades profesionales del beneficiario a través de su capacitación teórica y del desarrollo de prácticas en el puesto de trabajo previstas en el proyecto de entrenamiento formulado por la empresa y aprobado por la secretaría de empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Laboral.

Los beneficiarios en esta oportunidad son Carolina Campos, Yamile Magalí Fernández, Rodrigo Alfredo Galdámez, Ana Cuevas y Alejandra Paula Torres.