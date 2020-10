El jueves tratan la actualización del estacionamiento medido de Trelew

El presidente del Concejo Deliberante, Juan Aguilar, se refirió a los temas a tratar el próximo jueves en una nueva sesión del Concejo. Entre los temas está la actualización de la tarifa del Sistema de Estacionamiento Medido. Aguilar dijo al respecto: “La actualización se tratará este jueves. Ya tiene despacho de comisión y se necesita mayoría simple para la aprobación. Nosotros creemos desde nuestro bloque que hay sobradas razones económicas para tratar la actualización de la tarifa.

Aguilar fue contundente al argumentar las razones por las cuales debe someterse a debate esta actualización. “Desde el 2018 el Estacionamiento Medido no actualiza el valor de la oblea. Y sí se actualizaron, por ejemplo, los montos de las becas que cobran los trabajadores del Sistema. Eso generó un déficit que es estructural. En 2018 se acumularon 15 millones de pesos de déficit. En 2019, 16 millones. A 2020 ya tenemos un déficit de casi 30 millones pesos acumulados. Es una enormidad. El municipio siempre se ha hecho cargo de esos saldos negativos, pero lo cierto es que ya hay un serio riesgo de colapso del Sistema si no se avanza en una solución financiera. Tanto tiempo no se puede mantener tanto déficit.

Aguilar dijo, además que “por supuesto que a nadie le agrada decir que se van a modificar valores, pero también hay que señalar que desde el 2018 a la fecha, las becas se incrementaron un 60%. Y finalizó: “El pago de becas, aún sin servicio por la pandemia, sin recaudación, nunca se dejaron de pagar. Y eso fue una decisión del intendente Maderna”.