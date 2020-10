El jueves comienzan los testeos masivos en Puerto Rawson

El intendente Damián Biss y las autoridades del Hospital Santa Teresita, el director Cristian Setevich y el director asociado, Germán Lalomia anunciaron que este jueves se inician los testeos del Plan Detectar y se focalizará en principio en el puerto y en el Área 16.

«Principalmente pudimos evaluar lo que ha sucedido en los últimos días con un incremento tan importante de casos positivos en la ciudad, vamos a analizar nuevas medidas, sobre todo para fortalecer la comunicación, tanto desde la Municipalidad como del resto de las instituciones, seguiremos trabajando fuertemente con los controles de prevención en las actividades comerciales y de recreación y esparcimiento», indicó Biss en el inicio de la conferencia de este lunes feriado en el Centro Cultural de la capital provincial.

«Hemos tomado la determinación desde el municipio de volver a las guardias mínimas en las distintas dependencias administrativas, vamos a reducir el 50 por ciento del personal en las oficinas, no así con el personal de calle, como el sistema de recolección y el mantenimiento, que seguirá trabajando con normalidad», anunció.

«Más allá del incremento de casos positivos, el equipo de Salud ha identificado el nexo de esos nuevos casos, y más allá de la preocupación que nos genera la propagación de los últimos días, la situación está siendo controlada», destacó Biss.

«Continuaremos con la circulación hasta las 21 como máximo, aunque también de acuerdo a cómo evolucione la situación en los próximos días, por ahora no restringiremos ninguna actividad comercial y de circulación», sostuvo.

«Llegamos a una etapa de la pandemia que probablemente sea la más difícil porque estamos llegando a la época de mejores temperaturas y días lindos, pero rescato la responsabilidad de los vecinos, pese al cansancio», reconoció el intendente.

Respecto del Plan Detectar, Biss reveló que «vamos a empezar a implementarlo a partir del jueves para intentar adelantarnos unos pasos e identificar casos que todavía no han sido confirmados».

En otro sentido, apuntó que «hemos conversado con distintos ministros del gobierno provincial, si bien han determinado guardias mínimas, solicitamos que intenten evitar la circulación en la mayor medida posible, al menos para los próximos 14 días».

«Al día de hoy tenemos 106 casos activos en Rawson, de los cuales un solo paciente está internado en terapia intensiva con una evolución favorable y 48 pacientes recuperados», confirmó por su parte el director del Hospital «Santa Teresita», doctor Cristian Setevich.

Respecto del desarrollo del Plan Detectar, deslizó que “lo estamos evaluado con las distintas áreas, pero es muy probable que comencemos en el Puerto Rawson, Playa Unión y el Área 16, que es un sector con alta densidad poblacional”.

Volvió a rescatar la necesidad del cuidado individual con el uso de tapabocas y en la higiene de manos y superficies, pero principalmente en la responsabilidad de evitar las reuniones sociales: «esto nos ha marcado la mayor de casos positivos y la preocupación para el grupo familiar, sobre todo por el riesgo que exponen a personas con edad avanzada y factores de riesgo», fundamentó.

«Tenemos muy claro que las medidas restrictivas que se puedan establecer desde el municipio o desde el Comité de Crisis no son superadores respecto del cuidado individual», remarcó.

«La otra cosa es el auto aislamiento de personas que presente fiebre, dolor de garganta, diarrea, decaimiento generalizado, es muy importante que se auto aísle junto a su grupo familiar y se comunique con las autoridades sanitarias, si bien no estamos dando una respuesta rápida porque estamos recibiendo muchos llamados», enfatizó.

«Si hay un familiar confirmado, no hay que salir corriendo para hacerse un PCR, sino quedarse en su domicilio y tomar contacto con las autoridades sanitarias», insistió Setevich.

«Hemos comenzado con un crecimiento exponencial y este Plan, que se implementará con grupos de voluntarios que recorrerán los diferentes barrios de la ciudad y buscarán personas sintomáticas casa por casa, posteriores serán llevados a un lugar específico del barrio, se hará el “triage respiratorio” y se utilizará el antígeno para lograr un resultado inmediato, de unos 15 minutos», resaltó por su parte el director asociado del Hospital, Gerardo Lalomia.

«Este plan será como un termómetro para saber cuáles son los casos que comienza a tener la ciudad, porque hasta acá la detección venía siendo una cuestión hospitalaria y ahora vamos a salir a buscar los casos», analizó.