El homenaje a Diego en sus 60 y la rápida salida del estadio

Gimnasia y Esgrima de la Plata y Patronato protagonizan la vuelta del fútbol argentino luego de 228 días, pero toda la atención se la volvió a ganar el protagonista de siempre, Diego Armando Maradona, con el lindo homenaje que le hicieron los presidentes de AFA y la Liga Profesional, Claudio «Chiqui» Tapia y Marcelo Tinelli, quienes se hicieron presentes en el estadio para saludar al astro del fútbol mundial.

«El fútbol argentino te debe mucho», se le escuchó decir a Tapia a Maradona, en un breve diálogo que se captó a través de la transmisión oficial del encuentro. Tanto el “Chiqui” como Tinelli le entregaron plaquetas conmemorativas al “Pelusa” que dicen: “Felices 60 años. A Diego Armando Maradona, héroe de las epopeyas más grandes de la historia del fútbol argentino en el día de su festejo de los 60 años”.

La polémica si dio durante el encuentro entre Tinelli y Maradona, quienes no pudieron soportar la emoción y decidieron darse un abrazo, algo terminantemente prohibido por el protocolo para prevenir el Covid-19. Posterior a esta situación, no se vio nada similar y el partido comenzó con normalidad.

Además, en una mesa, reposaban una torta con los colores y el escudo de Gimnasia, que decoró y musicalizó el estadio «Juan Carmelo Zerillo» para la ocasión, y otra con imágenes de Diego como futbolista de la Selección argentina, mientras que también estuvo en el lugar el presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino, quien le entregó a Maradona una camiseta del club por sus 60 años de vida.

Luego de todos los homenajes, Maradona sufrió una emoción demasiado grande y tuvo que retirarse escoltado del estadio por precaución, debido a que es paciente de riesgo de coronavirus. Cabe recordar que “El Diego” vivió unos días muy complicados, en los que se encontró totalmente aislado en su casa luego de que uno de sus custodios mostró tener síntomas de coronavirus, aunque aún no se sabe cuáles son sus resultados.