El Gobierno nacional amplió la AUH a un millón de niños

El Gobierno anunció la puesta en marcha de un decreto presidencial que redefine la Asignación Universal por Hijo (AUH) para ampliar este programa a un millón de niñas, niños y adolescentes, a la vez que elimina el tope de 5 hijos para que las familias puedan cobrar este beneficio social.

Alberto Fernández destacó que “la Asignación Universal por Hijo fue una revolución en el sistema social de Argentina”. Recordó así que Cristina Kirchner fue quien impulsó durante su mandato este amplio programa social creado el 30 de octubre de 2009 y destinado a los hijos menores de 18 años de familias vulnerables.

Por otra parte, el jefe de Estado remarcó que aquellos beneficiarios que por la pandemia no pudieron cumplir con los requisitos de escolaridad y cronograma de vacunación de sus hijos que prevé la AUH como contraprestación, igualmente seguirán cubiertos por el programa.

También Alberto Fernández dijo que el millón de niños que se sumarán a la AUH fueron detectados cuando se puso en marcha la ayuda del plan IFE que llega a 9 millones de personas de la economía informal, ya que había muchos de esos argentinos que estaban indocumentados y sus hijos no pudieron acceder. “Allí fuimos a buscarlos para darles los derechos que se merecen”, dijo el Presidente.

Alberto Fernández presentó la nueva reforma a la AUH junto con la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, con un video grabado en Olivos donde mostró imágenes del Presiente lanzando globos con chicos en los jardines de la residencia presidencial.

“Un millón de chicos afuera del sistema”

Raverta, por su parte, destacó: «Cuando asumimos estábamos en una situación muy dura de pobreza y no la negamos. Se tomaron muchas medidas y hay un millón de chicos afuera del sistema que nadie se había ocupado de ir a buscarlos. Nosotros los fuimos a buscar”. Así, la titular de la ANSES detalló el nuevo esquema de redefinición de la AUH que entrará en vigor mañana cuando se publique en el Boletín Oficial.

La AUH pasará a sumar ahora 723.000 nuevos niños que cobrarán el beneficio y de estos hay 15.000 que serán incluidos por la eliminación del tope de 5 niños por familia. En una segunda etapa se incluirán otros 300.000 chicos que también están por afuera del sistema y que no están en las bases de datos.

Así, la AUH que hoy llega a 2,3 millones de beneficiarios que cobran la Asignación Universal por Hijo pasará a ampliarse a más de tres millones de beneficiarios.

Todo esto será contemplado en un DNU que se publicará mañana en el Boletín Oficial y que prevé un monto mensual de $3.540 por niño, que no es fijo sino que se ajusta por la movilidad previsional. Para gozar de este beneficio, los padres deben estar desocupados; ser trabajadores no registrados; trabajar en el servicio doméstico; ser monotributista social o bien estar inscripto en los programas laborales Hacemos Futuro y Manos a la Obra.

Cruce de datos

El Gobierno logró esta redefinición de la AUH luego de un cruce de datos que hizo con la ANSES, la AFIP y otros organismos. La incorporación de casi 9 millones de personas de la economía informal al programa IFE también alertó que había más de un millón de chicos sin cobertura social alguna.

De acuerdo con el INDEC, el 56,3% de niñas y niños vive en situación de pobreza, y un 15,6% crecen en situación de indigencia. Esta situación significa que 6,2 millones de niñas y niños viven en hogares pobres en términos monetarios, lo que limita su acceso a derechos sociales (educación, salud, vivienda), y 1.7 millones ni siquiera accede a una alimentación mínima. Algo similar ocurre con las y los adolescentes y jóvenes, quienes el 49,6% vive en situación de pobreza y un 12,8% en situación de indigencia.

La cifra del millón de chicos que serán incluidos en el sistema de la AUH forma parte de los estudios que desde hace varios años viene denunciando la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), el Observatorio Social de la UCA o diferentes centros de estudios sociales. Algunos hablaban de un universo de 500.000 chicos pobres afuera del sistema. Según datos publicados por CIPPEC casi 1.200.000 niñas, niños y adolescentes no se encuentran cubiertos por ninguno de los subsistemas.