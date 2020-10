El Gobierno afirma que cayeron todos los ingresos en Chubut

En el marco de la crisis que atraviesa Chubut, el Poder Ejecutivo busca asistencia financiera para enfrentar los compromisos salariales, y advierte que cayeron los ingresos vinculados a las cuatro actividades más importantes de la economía provincial.

En ese sentido, Javier Touriñán, secretario General de la Gobernación, afirmó que en su reciente encuentro con autoridades nacionales, los puso en autos acerca del impacto que ha tenido en las finanzas públicas la caída de ingresos de las actividades económicas más importantes de Chubut.

“El primer encontronazo en las reuniones con Nación fue respecto a una realidad, que es que desde marzo hasta ahora tuvimos una merma de 10.000 millones de pesos por la caída del precio del barril de petróleo. La crisis comienza en diciembre, pero desde que se declaró la pandemia tuvimos una caída de 10.000 millones de pesos solamente en regalías hidrocarburíferas”, precisó en una entrevista con AzM Radio.

En este sentido, Touriñán reconoció que “hubo un intento de auxilio. Nación tomó medidas, como por ejemplo el barril criollo, pero no nos incluyó en nada a nosotros porque el petróleo Escalante no es el petróleo Medanito que es el que aparece en el decreto. Además, el petróleo de Chubut se exporta casi en un 90%, con lo cual el precio del mercado interno poco ayudó”.

En tanto que la respuesta por parte de Nación “fue a la defensiva y nos dijeron que no puede ser que una provincia viva nada más que de una sola actividad y de la coparticipación. Pero no es nuestro caso porque nosotros tenemos la pesca, la ganadería, el turismo y los hidrocarburos. Pero el turismo está paralizado a cero; la pesca está comenzando la temporada, pero tampoco es la panacea; en la ganadería los precios internacionales han caído”.

Al respecto de todo esto, el secretario general de la Gobernación insistió con que “no es que tengamos una sola actividad, tenemos varias actividades, pero están impactadas por las circunstancias económicas a escala global”.

En cuanto a la posibilidad de la implementación de la minería en Chubut, Touriñán consideró que “es una actividad más, pero no es tampoco lo que se ha discutido con Nación”.

“La actividad privada está muy golpeada y no tiene la posibilidad que tiene la actividad pública, porque el Estado no quiebra”, reflexionó el funcionario provincial en clara alusión a la pérdida de empleos en el sector privado, producto del cierre de comercios y caída de la actividad económica.