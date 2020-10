El Frente de Todos se despega de la polémica con el SOEME y Ongarato

La edil del Frente de Todos en Esquel, Lis Aguirre, se refirió al conflicto que mantiene el gremio SOEME y ZO con el Concejo Deliberante, luego de que, desde el sindicato, advirtieran una “interna” entre el Palacio Legislativo y el intendente Sergio Ongarato.

En esta línea, la concejala recordó que “hay un acuerdo firmado el 27 de mayo entre el SOEME, por parte de Osorio y Antipan, y por parte de ATE firmaron Ardito y el intendente de Esquel, arquitecto (Sergio) Ongarato y el contador (Matías) Taccetta”.

También, explicó en diálogo con AzM Radio que “es un acuerdo de partes donde definen, en función de la Emergencia declarada, que no habrá paritarias sino un acuerdo de incrementos y de una cuota de un 2%, donde un 1% va a la cuota sindical y el otro 1% para actividades de ayuda social a los afiliados”.

Idas y vueltas

“Esto último”, continuó, “es lo que nos explicaron desde el SOEME el jueves cuando fueron al Concejo Deliberante, y para mí no había más que aclarar; si eso estaba firmado por el Intendente y por el secretario de Finanzas y Coordinación, hay que refrendar el acuerdo y nada más”.

“No había otra cuestión”, añadió la edil, sumando a ello que “también había un dictamen del Asesor Legal del Municipio, donde dice que reúne el encuadre legal; además, es un pacto entre ambas partes que puede continuar o caducar, eso lo determinan las partes”.

El artículo que generó polémica

Por otro lado, Aguirre sostuvo que “solamente hay que acordar eso, en función de lo que el gremio solicitaba, que era que refrendemos el acuerdo que habían realizado; ese acuerdo llegó a nosotros hace poco para que lo tratemos, necesitaban un dictamen de la Secretaría de Trabajo por la cláusula sexta del 2%, y dicha oficina se expidió, diciendo que reúnen el encuadre legal, por lo que no hay mucho más para decir”.

“No hay nada que definir”

Consultada sobre lo dicho desde el gremio, el cual acusaba al bloque oficialista de no acompañar el acuerdo, la concejala admitió que ello es así y recalcó que “el Intendente lo mandó otra vez al Concejo al documento, para que definiéramos; y eso es lo que pasó entre el jueves y el viernes, pero no había nada que definir ya que estaba todo acordado, las cosas estaban acordadas y aclaradas”.

Encuentros y desencuentros

No obstante, analizó que “si el mismo Intendente que firma dice que no está de acuerdo con eso, tendrá que ver por qué acordó lo que acordó en ese momento; honestamente, no lo sé, desconozco si existen encuentros o desencuentros entre el bloque de concejales de Cambiemos y el Jefe Municipal, pareciera que sí porque uno lo manda, el bloque le pidió que definiera el Asesor Legal y que el documento regresara al Ejecutivo, y la gente quedó en el medio que es lo más triste”.

“El Ejecutivo tiene la última palabra”

Sobre el acuerdo en sí mismo, Aguirre analizó: “Es un acuerdo de partes donde el Intendente pactó con el gremio. No nos pidieron opinión al respecto, yo puedo estar o no de acuerdo pero no me invitaron a participar del debate. Nosotros avalamos el documento firmado entre los trabajadores y el Ejecutivo, el bloque Cambiemos lo devolvió a este último para pedir que se expidiera sobre la cláusula sexta, la del 2%; yo lo firmé en su totalidad porque es lo que nos manifestaron en su momento los trabajadores, que los escuchamos y a los cuales les di mi palabra; si es lo que arreglaron y lo que firmó el Ejecutivo, por mi parte no tengo mucho más que agregar. La última decisión es del Ejecutivo, ya que tiene la mayoría en el Concejo”.