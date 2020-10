El Federal A retomaría la competencia a fines de noviembre

Los dirigentes que conforman la Mesa del Torneo Federal A, es decir las autoridades de los clubes que participan en la categoría, se reunieron de manera virtual para tratar cuestiones con respecto a la fecha de inicio del nuevo certamen y formato.

Si bien varios de los clubes han comenzado con los entrenos, ahora los que aún no lo habían hecho planifican su vuelta a las prácticas, en tanto que se estima que entre el 22 y 29 de noviembre, será momento de competencia. La forma de disputa, se debatirá el 22 o 23 de octubre.

Evaluando alternativas

Sin mucha exactitud, aunque marcando fechas en el calendario, el Torneo Federal A va planificando lo que será la vuelta a la competencia, mientras hay clubes que ya iniciaron los entrenamientos.

Este martes, se reunieron de manera virtual, las autoridades de los clubes participantes del certamen para dialogar con respecto a las temáticas no solo de inicio del certamen oficial, sino también para compartir la situación sanitaria de cada localidad de los clubes participantes, el formato del Torneo entre otras cuestiones.

El encuentro estuvo liderado por el presidente del Consejo Federal, Pablo Toviggino y demás pares de la organización del Torneo.

Una cuestión en la que coincidieron los participantes, es que el Torneo lo jugarán, siempre y cuando la pandemia permita la realización de la competencia, todas las instituciones dispuestas a participar. Por lo que los clubes que decidan no jugarlo, deberán informar que no lo harán.

En tanto, en cuanto a fecha de inicio del certamen, se estima que, basándose en la situación sanitaria presente de cada provincia, los avances, habilitaciones y flexibilizaciones que se van dando desde nivel nacional, se piensa que sería luego de la segunda quincena de noviembre entre los días 22 o el 29. Se jugaría hasta el 31 de enero.

En lo que respecta a formatos, esto se analizará en el próximo conclave, también de carácter virtual. Entre los días 23 y 24 de octubre, buscarán reunirse nuevamente para definir formato una vez que estén informados los clubes que serán baja en el nuevo Torneo.

“Ese día, la intención tanto del Consejo Federal como la de los clubes, es aprobar el formato”, indica el sitio web especializado en categorías de ascenso, Ascenso del Interior.

Vale destacar que hay lineamientos que deben ser contemplados, no solo desde cuáles serán los participantes, sino también ser un certamen corto en tiempo y cantidad de partidos y que los clubes que venían en las principales posiciones tengan ventaja ya sea deportiva o de algún otro tipo.

“El Depo” piensa en el regreso a los entrenamientos

Si bien el 21 de septiembre la AFA comunicó a través de un Boletín Oficial, la autorización al regreso de los entrenamientos, hay clubes que no comenzaron a la espera de conocer para qué Torneo deberán comenzar a prepararse y cuál sería su inicio. Uno de esos casos es el del Deportivo Madryn.

El club “Aurinegro”, luego de conocer estas fechas que van planificándose y vislumbrándose como posibles; ya inició los preparativos para comenzar con los entrenamientos de su plantel.

La institución madrynense ya cuenta con el equipo de testeos, como así también ya definió a los profesionales médicos que están a cargo de la pruebas a las que serán sometidos los jugadores.

Se estima que la próxima semana, podría ser fecha de reinicio de los estrenos del equipo que comanda Jorge “Chopi” Izquierdo.