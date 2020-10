El diputado Menna cuestionó los nuevos endeudamientos propuestos por Arcioni

Días atrás el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, anunció la salida del pago escalonado en noviembre y desde el Poder Ejecutivo provincial insistieron en el avance de un plan para salir de la crisis económica y financiera vigente. Al respecto de esta situación, el diputado nacional Gustavo Menna mantuvo una entrevista con El Diario para referirse a la realidad actual.

“Ojalá se salga de la crisis, pero de la última conferencia de prensa quedan más dudas que certezas, porque por un lado se hizo una presentación llena de imprecisiones donde se dejó a traslucir que en noviembre se ponía al día con todo. Lo que se quiso presentar ahí es que se solucionaba todo”, apuntó el diputado nacional por Chubut.

No obstante, pidió tener en cuenta que “la deuda salarial devengada son 15.000 millones (de pesos), más lo que se va a devengar en octubre, que son otros 5.500. Por otro lado, la única ‘ayuda’ nacional es un préstamo de 5.000 millones de pesos y lo mandaron a sacar otro préstamo de 50 millones de dólares. Esos son, en total, 9.000 millones de pesos que no van a venir todos juntos. Eso, más 3.000 o 4.000 que puedan entrar de flujo de caja, estás todavía muy lejos de lo que te da esa cuenta”.

Desmentida entre los propios

“También se habló de un ahorro de 600 millones de pesos, pero nunca se aclaró mensual o anual. Hasta el día de la fecha no hemos conocido ningún proyecto de ley o decreto que operativice ese ahorro. Lo más grave es que al otro día el ministro de Economía (Oscar Antonena) desmintió al Gobernador, porque dijo que iban a ver cómo pagaban los salarios de agosto y de septiembre, incluso insinuó que se iba a emitir un bono. Esto parece una locura”, sostuvo Menna.

Sobre la última reunión que mantuvieron todos legisladores nacionales con Arcioni, el representante de Chubut en la Cámara Baja del Congreso de la Nación manifestó que “el diálogo por el diálogo no, lo que tiene que haber son proyectos. Yo puedo decir que dentro de lo que es mi competencia he propuesto algo concreto”.

Nuevo endeudamiento

Al ser consultado si él estaba dispuesto a sentarse en una mesa de diálogo con los distintos actores políticos de Chubut para buscar una salida conjunta a la crisis actual, el diputado nacional dijo: “Mirá si estamos acompañando que el único proyecto de ley planteando una ayuda a la Provincia lo presentamos nosotros”.

“El bloque de la Legislatura de Juntos por el Cambio acompañó algo que el Gobierno vendió como la solución de todos los problemas que era la renegociación de la deuda financiera de 850 millones de dólares. Dijeron que con esto en noviembre se empezaba, pero ya pasó un mes o mes y medio de la aprobación de esa ley y no tenemos ni noticias de quién está negociando, cuánto está cobrando el que está negociando, qué oferta presentó si es que presentó alguna oferta”, enfatizó.

Por último, cuestionó que al respecto de lo mencionado anteriormente, “como contrapartida ahora se dice que la solución es volver a endeudarse en dólares, todo lo contrario a lo que se decía hace un mes. Por supuesto que hay disposición a sentarse, pero no para una foto, sino para que nos diga el Gobierno cuál es su hoja de ruta, cuál es el paquete de leyes que tiene previsto mandar a la Legislatura, por dónde va a pasar la reducción del déficit mensual de casi 3.000 millones de pesos”.