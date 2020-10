El Balseiro presentó los ocho finalistas del concurso IB50K

El Instituto Balseiro, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), dio a conocer los planes de negocios finalistas de la décima edición del concurso IB50K, cuyos ganadores recibirán premios superiores a 50 mil dólares en la final a celebrarse el 27 de noviembre.

El objetivo del certamen es promover la capacidad emprendedora de estudiantes y jóvenes profesionales, así como fomentar en Argentina la creación y el desarrollo de empresas de base tecnológica.

Desde sus inicios, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) apoya la iniciativa y hace cinco años ese apoyo se traduce en un premio especial de 3000 dólares que otorga al mejor proyecto que responda a una demanda de la sociedad.

Cada equipo finalista, entre los que participan becarios del CONICET con el apoyo de investigadores del organismo, ahora tiene ahora la oportunidad de optimizar sus trabajos con la asistencia de mentores, para finalmente defenderlos frente a un Jurado. La instancia final de definición de los ganadores de esta décima edición y la ceremonia de premiación se realizarán en modalidad virtual a través de la plataforma Zoom. Además, el evento contará con la transmisión en vivo a través de YouTube y Facebook Live.

Previo a la Final del IB50K, se están organizando y llevando a cabo una serie de conversatorios online y la “Tercera Jornada de Mentoreo y Financiamiento”, abiertas, gratuitas, y destinadas a tecnoemprendedores y a toda la comunidad. Estas actividades tienen como objetivo preparar el camino a la jornada final de premiación de la décima edición del concurso que tendrá lugar el viernes 27 de noviembre.

Los finalistas

Luego de haber pasado por un proceso de evaluación técnica y económica a cargo de tecnólogos, investigadores y expertos en negocios, ocho planes de negocios quedaron seleccionados para competir en la Final del IB50K.

Estos son Aquadrone, empresa que propone brindar a organismos internacionales de regulación nuclear y a empresas generadoras de energía, servicios de inspección de ambientes subacuáticos confinados a través de robots sumergibles operados de manera remota. Dioxi, que desarrolló el primer sistema modular que usa inteligencia artificial para controlar la producción de biogás. Flexidish, que presentó un dispositivo para el cultivo celular in vitro sobre un sustrato flexible, que permite a investigadores reproducir el entorno natural en el que las células se reproducen in vivo. Givemove, con un desarrollo de un bipedestador con base motorizada para niños, de 2 a 14 años, quienes encuentran reducidas sus funciones motoras y por lo tanto necesitan bipedestarse diariamente para evitar problemas anatómicos y fisiológicos, como resultado de mantener siempre una misma posición. HPV test, un kit de diagnóstico rápido para el Virus del Papiloma Humano (HPV), el cual puede derivar en el cáncer de cuello de útero (CCU), compuesto por una tira reactiva (similar a un test de embarazo), el cual podrá comercializarse como un producto médico, y podría complementarse con el conocido método de tamizaje estándar, la prueba de Papanicolau (PAP). Kinebot, empresa que tiene como objetivo crear soluciones para mejorar el proceso de rehabilitación de personas que han sufrido un Accidente Cerebro Vascular (ACV) u otras enfermedades neurológicas como lesiones de la médula espinal, esclerosis múltiple y enfermedad de Parkinson, a través de un asistente robótico que ayuda a las personas que están en rehabilitación a reaprender cómo caminar nuevamente de manera rápida, efectiva, y disminuyendo los costos del tratamiento. Lumi-UV, empresa que busca mejorar los procesos de desinfección mediante la utilización de tecnología UVC germicida. Y Pliot, un servicio integral para el productor agropecuario de cultivo bajo cubierta. La propuesta no solo permite una mejora en la producción sino fundamentalmente una reducción de los riesgos fitosanitarios.