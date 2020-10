Educación apelará el fallo y rechaza la reincorporación de los docentes expulsados

El Ministerio de Educación de Chubut apelará la medida cautelar que se hizo lugar al amparo contra la Resolución 168/20 que daba de baja cientos de suplencias. La Resolución derogaba otras emitida en marzo del año en curso que impedía la expulsión de docentes en todo el territorio provincial.

Dentro de los fundamentos, desde la cartera que está a cargo de Florencia Perata remarcaron que en algunos cargos había una doble o triple erogación, dependiendo cada caso particular.

Asimismo, luego de esta iniciativa, que se enmarca en el plan de achicar el gasto público en la administración de Mariano Arcioni, las asociaciones sindicales que nuclean a los trabajadores de la educación avanzaron en la Justicia para evitar que esto se concrete. Específicamente, se presentó un amparo y el lunes de esta semana se hizo lugar al mismo, suspendiendo de manera cautelar la decisión y ordenando que los docentes cesanteados sean reincorporados a sus cargos.

No obstante, lejos de ceder ante esta situación, desde el Ministerio de Educación, a través de la Fiscalía de Estado, se apelará el fallo en cuestión y se mantendrán los argumentos y fundamentos que dieron origen a la cancelación de la resolución. Desde la cartera destacan y ratifican que esta decisión se enmarcó en un reordenamiento administrativo y económico.

Los argumentos

La ministra Perata remarcó que “se restituirá el derecho que por Estatuto tienen los docentes titulares e interinos que se fueron reintegrando durante la pandemia”.

“Vamos apelar este fallo a través de la Fiscalía de Estado como corresponde, vamos a sostenerlos argumentos y fundamentos que dieron origen al dictado de la resolución Nº168/20 entendiendo que era necesario llevar a cabo esta decisión administrativa-económica que me confiere la ley de Ministerios y que permite llevar a cabo este acto administrativo dejando sin efecto una resolución que tenía carácter transitorio y excepcional”, argumentó la funcionaria.

En sintonía, sostuvo que “se restituirá el derecho que por Estatuto tienen los docentes titulares e interinos que se fueron reintegrando durante la pandemia entre marzo y julio, donde vimos el mayor impacto y que era imposible sostener doble y hasta triple erogación para poder reintegrar este derecho”.

Al respecto, precisó que “la resolución Nº168 se dicta junto a la 169 y 170, que, al efectuar este acto administrativo de baja, nos daba la posibilidad de liberar presupuesto para hacer designaciones de cargos que aún se encuentran vacantes ante la imposibilidad que hoy tenemos de designarlos”.

Para continuar argumentando su decisión, Perata insistió con que “encontramos casos de doble y triple erogación, a veces con cargos directivos. Sucedió hasta el mes de septiembre, casos donde las Escuelas tenían hasta dos directores. Esta resolución alcanza a todos los agentes que se encontraban en esta situación y el monto supera la erogación de 25 millones de pesos mensuales”.

“Hoy se ven vulnerados los derechos de los estudiantes que no pueden acceder a tener a sus docentes por esta situación. En muchas escuelas informaron las bajas, hablamos de un 50%, y con esa masa disponible habíamos empezado a trabajar sobre qué autorizaciones íbamos a realizar para las coberturas para regularizar la situación, es nuestra intención redireccionar esa masa salarial”, manifestó.

Por último, la ministra de Educación remarcó que “el Estatuto no permite que en un cargo subsista más de dos personas activas. El derecho lo tiene el titular, el interino y el suplente sabe que cesa ante la presentación de ellos. Es el ABC de las normas del sistema educativo y nuestra decisión está sujeta al estatuto dándole el derecho al titular a que trabaje y cobre su salario”.