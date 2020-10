Dos ladrones en bicicleta roban millonario botín a un estanciero

El robo de un maletín con más de un millón de pesos y 10 mil dólares sucedió este martes por la tarde al sur del radio céntrico de la ciudad de Trelew y el damnificado es un conocido estanciero que vive en Rawson. Ocurrió en las inmediaciones de la concesionaria en la que pensaba comprarse un cuatriciclo y en un hecho perpetrado por dos ladrones que se movilizaban en bicicletas, según deslizó la policía. Junto a la fabulosa suma de dinero le robaron también las llaves de dos camionetas y de su domicilio.

El hecho ocurrió en proximidad de la agencia en la que planeaba a realizar la transacción comercial. Fue momentos antes de las 19 en avenida Hipólito Yrigoyen y Maipú, en un auto de alta gama, un Chevrolet Camaro negro en el que se constató que no había ningún vidrio roto ni ninguna puerta violentada.

Es por eso que los investigadores no descartan que los ladrones puedan haber utilizado un inhibidor con el que evitaron que su propietario activara el cierre centralizado y le colocara la alarma.

Aunque él, según dicen, les confesó a las autoridades que no supo en qué momento le abrieron el coche y dudaba si lo había dejado con llave.

El damnificado tiene una estancia, vive en Rawson y desde allí se vino este martes a la tarde para comprarse un cuatriciclo, pero no había hecho la operación todavía cuando se dio cuenta de que el maletín con los dólares y el millón de pesos no estaba en el auto.

Los investigadores buscaban descartar o no lo de la posible planificación del robo; es decir, que lo hayan seguido desde Rawson para sustraerle el maletín aquí en Trelew, aunque eso no cerraba si fue como se decía, que los delincuentes eran aparentemente menores y se movieron en bicicletas. (Fuente: Radio 3)