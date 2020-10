Disputando la banca

Este viernes el dirigente justicialista y exintendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Lineares confirmó en diálogo con AzM Radio que disputará un lugar en el senado en las elecciones de 2021. Linares no dudó un instante cuando se lo consultó acerca de sus intenciones de cara a las legislativas del próximo año, sin embargo, la gran pregunta que comienza a sobrevolar en el PJ de Chubut es si el comodorense defenderá la posición aún si volvieran a bajar línea desde el partido a nivel nacional y ungieran a Santiago Igon para ser el candidato. La versión sobre la candidatura del actual diputado nacional no es nueva, aunque ha ganado fuerza en la última semana conforme se acerca la elección interna del partido. No son pocos los que murmuran por lo bajo su descontento con una eventual candidatura de Igon, pero que no comulgan del todo con la figura de Linares. Ahora habrá que esperar el desenlace.