Diputados modificaron el reglamento y frenaron presiones de la APEL

Semanas atrás se intentó llevar a cabo una sesión virtual por parte de los diputados provinciales, pero la misma no pudo concretarse porque los trabajadores de la Asociación Provincial de Empleados Legislativos (APEL) se manifestaron dentro de la Unicameral e impidieron que la misma se desarrolle con normalidad.

Esto ocurrió porque el presidente del cuerpo, Ricardo Sastre, tenía que estar en la sede del Poder Legislativo, tal como lo establecía el reglamento interno. No obstante, este jueves los diputados avanzaron con una modificación hacia el mismo y ahora el Vicegobernador podrá presidir las sesiones desde otro sitio.

Puntualmente, los legisladores aprobaron un cambio en el artículo 9° del reglamento interno, el cual contó con el voto positivo de los 25 diputados que estuvieron presentes en la sesión virtual que se concretó durante la víspera. Así, la Legislatura le pone un freno a los reclamos de la APEL que días atrás habían frenado la sesión virtual.

Así, el artículo 9° bis fue sustituido por el texto que reza que “para el caso de las sesiones de carácter remoto o virtual, los Diputados garantizarán su presencia desde sus hogares o desde un organismo oficial, que cumpla con los requisitos de conexión necesarios, dispuestos por la Presidencia de la Cámara”.

En tanto que la modificación sustancial indica que “las autoridades de la Casa deben conducir la sesión preferentemente desde las instalaciones de la Honorable Legislatura del Chubut”. El término “preferentemente” autoriza al propio Sastre a que, en caso de considerarlo conveniente, encabece la actividad parlamentaria desde otro sitio que no sean las instalaciones de la Unicameral.



Ley de Farmacias

Otro de los puntos acalorados de la sesión que se concretó este jueves fue el tratamiento a un dictamen de la Comisión de Legislación Social, Salud y Trabajo a través del cual se derogaba la Ley X N°71, que regula la actividad del profesional farmacéutico en Chubut.

En este debate, legisladores de distintos espacios políticos cuestionaron la derogación de una norma que regule la actividad. Aunque afirmaron que hay cosas para mejorar respecto a la ley vigente, se consideró que sería más perjudicial para los ciudadanos de la Provincia que se derogue la norma.

Ante este panorama, el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Manuel Pagliaroni, presentó una moción para que el dictamen vuelva a las comisiones correspondientes y se vuelva a tratar. Esta postura fue aprobada con 13 votos, aunque la disputa fue sumamente dividida ya que 12 legisladores emitieron sufragios en contra de la solicitud del diputado opositor.

Cobertura de los PCR

Durante la sesión de ayer también se trató un proyecto a través del cual se le solicitó a la Superintendencia de Servicios de Salud y del Ministerio de Salud de la Nación que articulen, de manera urgente, los mecanismos para que las obras sociales, incluidas privadas y prepagas, reconozcan el valor de los tests de PCR.

La iniciativa fue impulsada por la diputada Xenia Gabella y en la Comisión Permanente de Legislación Social, Salud y Trabajo obtuvo un dictamen por mayoría y otro por minoría. La diferencia fue encabezada por Tatiana Goic, quien se manifestó a favor del proyecto en cuestión, pero pidió exceptuar a las obras sociales sindicales.

No obstante, el dictamen que se trató fue el primero, ya que obtuvo 23 votos a favor y solo tres diputados se inclinaron por acompañar el dictamen de minoría: la propia Goic, Gabriela De Lucía y Carlos Gómez.