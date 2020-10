Diputados autorizaron a Arcioni a endeudarse por 5.000 millones de pesos

La Legislatura aprobó este martes el proyecto de endeudamiento de Chubut con Nación por 5 mil millones de pesos a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Luego de cuartos intermedios y un corte de energía, la Cámara de Diputados, en forma virtual, sancionó el pedido del Poder Ejecutivo que tiene como finalidad el pago de salarios. La APEL cuestionó que la sesión se haya desarrollado sin taquígrafos y pedirá su nulidad. Además, se aprobó el pliego de Javier Alvaredo como presidente del Banco del Chubut.

Tratamiento sobre tablas

En la misma se discutieron diversos temas, entre los que se destacó la no aprobación a tratar el proyecto a través del cual la Provincia se iba a endeudar por 5.000 millones de pesos con el Gobierno Nacional en el marco de un préstamo del Fondo Fiduciario.

Puntualmente, lo que ocurrió fue que la iniciativa no había logrado dictamen de comisión por lo que se solicitó su tratamiento sobre tablas. Para que esto ocurriera se debería tener el visto bueno de dos tercios de los legisladores, pero esto no ocurrió. Específicamente, de los 26 diputados presentes, 11 votaron a favor del tratamiento sobre tablas, pero los 15 restantes se abstuvieron.

Luego de que esto ocurra se reabrió una discusión reglamentaria, ya que el presidente del bloque Chubut al Frente, Juan Pais, afirmó que las abstenciones no deberían ser tenidas en cuenta, por lo que argumentó que los votos afirmativos sí habían alcanzado a los dos tercios de los sufragios emitidos. Posteriormente, el propio Sastre anunció que el proyecto fue autorizado para su tratamiento sobre tablas, argumentando que la justificación del diputado Pais está contemplada en el reglamento interno.

Volver al debate inicial

Asimismo, la legisladora Tatiana Goic pidió volver a votar el tratamiento sobre tablas del proyecto en cuestión, argumentando que ante esta situación su voto sería negativo y no una abstención. Esto se puso a consideración, pero no alcanzó los votos necesarios, por lo que prosperó la postura del diputado Pais y se trató el proyecto sobre tablas.

Cuando todo parecía indicar que la Legislatura de Chubut había conformado a la Cámara en comisión y la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo iba a ser tratada, volvieron nuevas confusiones por parte de los diputados provinciales, quienes solicitaron pasar a un nuevo cuarto intermedio.

Reparto a los municipios

Finalmente, la Cámara fue conformada en comisión y se trató el proyecto de ley para que Provincia se endeude por 5.000 millones de pesos con el Gobierno Nacional a través del Fondo Fiduciario. Esta iniciativa alcanzó el voto positivo por parte de 23 de los 26 diputados presentes.

Puntualmente, los únicos que rechazaron la ley sancionada en la víspera fueron los legisladores de Juntos por el Cambio: Manuel Pagliaroni, María Andrea Aguilera y Sebastián López.

Cabe aclarar que el otro de los debates que se dio en la víspera vinculado a esta iniciativa fue la posición de los municipios y comunas rurales. Mientras algunos legisladores solicitaron que del total de los fondos recibidos se destine el 7% a los Ejecutivos locales, desde el oficialismo rechazaron esta postura. Finalmente, esta moción fue incluida en la ley tras la votación de los diputados.



APEL pedirá la nulidad de la sesión

En paralelo al desarrollo de la actividad virtual, el secretario general de la Asociación Provincial de Empleados Legislativos (APEL), Ángel Sierra, cuestionó que la sesión se lleve a cabo sin taquígrafos. Al respecto, dijo que el acuerdo era para tratar temas específicos y finalmente se presentó una minuta de nueve páginas.

“Están violando el reglamento interno de la casa. Tienen que estar (los taquígrafos) para dar fe de lo que se trata”, dijo Sierra antes de afirmar que avanzarán con la petición de la nulidad de la sesión que se llevó a cabo durante la víspera en la Legislatura de Chubut.

Contrapuntos entre legisladores

Previo al tratamiento del proyecto central de la jornada, el diputado Manuel Pagliaroni había cuestionado que el “seguir tomando deuda para pagar gastos corrientes no es la solución”. Asimismo, recordó que desde Juntos por el Cambio se le dio acompañamiento al paquete de medidas que presentó el Gobierno a comienzos del año en curso y al proyecto para reestructurar la deuda pública, aunque afirmó que todavía no vio cambios sustanciales en la economía provincial.

En dicha oportunidad, también aprovechó para lanzar cuestionamientos contra la Casa Rosada, afirmando que el préstamo por 5.000 millones de pesos a través del Fondo Fiduciario “no es una ayuda del Gobierno Nacional. Es casi una burla que no tenga un tiempo de gracia para ser pagado”.

Por su parte, el propio Pais reconoció que Chubut se encuentra en una situación en la que necesita de asistencia para pagar salarios atrasados.

Asimismo, también se refirió al plano nacional, remarcando que “el país que tomó Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre” estuvo influenciado porque “el ex presidente Mauricio Macri endeudó al país hasta límites insostenibles que hicieron que el actual Gobierno Nacional deba abocarse a generar una negociación para obtener sostenibilidad en la deuda pública del país”.

“En el medio de todo esto estuvo la aparición de esta pandemia que agravó las finanzas de Chubut pero también impactó en todo el mundo”, apuntó el presidente del bloque Chubut al Frente, quien hizo hincapié en la caída del precio internacional del petróleo, lo que repercutió en la economía provincial.

Pliego de Alvaredo

La Legislatura aprobó este martes el pliego de Javier Alvaredo como presidente del Banco del Chubut, en una votación que tuvo amplio acompañamiento con 19 a favor, 3 en contra y 1 abstención, por lo que el economista bonaerense propuesto por el gobernador Mariano Arcioni hace cinco meses podrá ahora asumir formalmente el cargo al frente de la entidad bancaria de la provincia.

Fue el primer punto del Orden del Día de la extensa sesión desarrollada este martes, en la que además, se sancionó la ley propuesta por el gobierno para que el Banco del Chubut comience a tributar Ingresos Brutos, de lo que estaba exento hasta el momento. También se sancionó una prórroga de los plazos de la ley de Abstención del Débito Laboral y Retiro Voluntario, a pedido del gobierno, para tratar de bajar el costo salarial entre los activos de la administración pública chubutense.