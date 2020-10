Di María está entre los pre convocados a la Selección

Los días 12 y 17 de noviembre, la Selección Argentina disputará las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias Sudamericanas CONMEBOL clasificatorias al Mundial Catar 2022.

Pensando en tales encuentros, el DT Lionel Scaloni informó una lista de jugadores pres convocados, entre los que se da el regreso de Ángel Di María a la consideración, mientras que es baja Sergio Agüero por lesión.

“Fideo” en la consideración de Scaloni

Pese a contar con un gran momento futbolístico en el PSG de Francia, conjunto con el que pudo disputar la final de la UEFA Champions League pasada e incluso ser campeón con su equipo, el mediocampista Ángel Di María no fue convocado para la doble fecha inicial de las Eliminatorias Sudamericanas CONMEBOL Catar 2022.

Sin embargo, se cara a la próxima presentación de “La Albiceleste”, ´Angelito´ fue incorporado dentro de la lustra de jugadores que integran la lista de pre convocados a los juegos ante Paraguay y Perú, presentada por el DT Lionel Scaloni el pasado domingo.

Vale destacar que Argentina, jugará por la 3° Fecha en condición de local, recibiendo en el Estadio “La Bombonera” a Paraguay el día 12 de noviembre; mientras que el 17, visitará por la 4° fecha a Perú.

‘Fideo’, de buen presente en el club parisino, se había mostrado molesto por su ausencia en la primera nómina de Scaloni, la que disputó semanas atrás las fechas 1 y 2 de las Eliminatorias: “no le encuentro explicación, no tengo palabras. Para mí la Selección es lo máximo. Es difícil de entender que estando en un buen momento no soy convocado”, expresó en su momento el futbolista.

A las que respondió luego Scaloni al decir que “no le cerramos la puerta a nadie, la selección es de todos, las puertas están abiertas y en ese sentido soy bastante claro. Ahora mismo las cosas están así pero en un futuro puede ser lo contrario”.

Y finalmente, el jugador rosarino fue incorporado dentro de la pre convocatoria que Lionel Scaloni presentó ante la FIFA el pasado domingo, tal como indica el reglamento.

Quien no está en el listado, es Sergio “Kun” Agüero, que no había sido tenido en cuenta en la convocatoria por estar recuperándose de una lesión y que esta vez, tampoco estará por tener una dolencia muscular, post partido de la Premier League de su equipo, Manchester City.

Jueves 12, 21 horas ante Paraguay

La Dirección de Competiciones de Selecciones de la CONMEBOL, nota mediante a las Asociaciones Miembro, informó las fechas y horarios para las jornadas 3 y 4 de las Eliminatorias rumbo al Mundial FIFA Catar 2022.

La Selección Argentina disputará la fecha 3 ante Paraguay el jueves 12 de noviembre, a partir de las 21 horas; en tanto, el martes 17 de noviembre, desde las 21.30 (19.30 en Lima), se medirá frente a Perú.