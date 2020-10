Desde el sector del turismo advierten que las medidas de asistencia no llegan

Al tiempo que casi todos los sectores pudieron comenzar a reactivarse, en el marco de la pandemia de coronavirus, hay otros que aún no pueden arrancar. Dentro de este último grupo se encuentra el Turismo, que desde hace más de siete meses que solo está administrando egresos.

En este marco, se había convocado para la jornada del jueves en Puerto Madryn una movilización en el Monumento a la Mujer Galesa. No obstante, la convocatoria fue casi nula debido al hartazgo y desgano que hay en los trabajadores y agentes del sector.

Al respecto de esto, El Diario dialogó con Saúl Cruz, referente del Turismo en la ciudad del Golfo, quien dijo que “esto es un reclamo que venimos haciendo hace tiempo. Las agencias de viaje estamos así desde el primer día de la pandemia, viene para largo y esto va a repercutir mucho. Hoy hay facturación cero y estamos con los ATP de los empleados, pero el resto lo tenemos que pagar nosotros, no se puede suspender ni echar empleados”.

Medidas solicitadas

En este mismo sentido, el referente turístico local manifestó que “los costos fijos siguen igual y estamos en un momento muy complicado. Ya hay agencias que cerraron y mucha gente que está sin trabajo”.

Al ser consultado sobre las medidas específicas que solicitan para poder sortear esta crisis, Cruz remarcó que piden que continúen los ATP por todo 2021, paquetes con medidas especiales para las agencias de viaje y subsidios, porque “esto ya no da para más”.

Además, apuntó cuestionó que “hay créditos que se anuncian, pero nunca llegan bien, desde parte de Nación. Necesitamos una respuesta urgente desde Nación”.

Turismo dentro de Chubut

En cuanto a la posibilidad de que se reabra el turismo dentro del territorio chubutense, afirmó que “estamos trabajando y entendemos el tema de la salud. Quizás a las agencias no nos mueve la aguja, pero nosotros peleamos por la ciudad y por todo el comercio, porque hoy los hoteles no pueden ingresar turistas”.

“Es bastante complicado y vemos que ahora Salta ya tiene reactivación turística a partir del 1 de diciembre y Néstor García (ministro de Turismo de Provincia) está trabajando mucho con la parte de reactivar las comarcas para que tengan movimientos. Hoy Pirámides está prácticamente muerto porque vive del turismo. Por ahí en Madryn tenemos otras industrias y el comercio se mueve, pero está todo parado”, apuntó.

“Estamos abatidos”

En cuanto a la convocatoria impulsada ayer, en la que la convocatoria fue escueta, Cruz consideró que esto se debe a que “hoy la gente está muy abatida. Estamos todos abatidos y esto demuestra que hay muchas agencias que se tuvieron que dedicar a otras cosas”.

“Hoy tenemos transportistas y guías de turismo que no tienen otro ingreso y se tienen que dedicar a otra cosa. Esto nos demuestra que estamos abatidos”, concluyó el referente del turismo madrynense.