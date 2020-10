Desde 2021 habrá un esquema de tarifas con subsidios focalizados

El secretario de Energía, Darío Martínez, adelantó que el año que viene se avanzará en un esquema de tarifas con subsidios focalizados en personas que no puedan enfrentar el valor real de los servicios y para lo cual se utilizarán las herramientas que el Estado desarrolló durante la pandemia, en declaraciones concebidas al canal C5N.

El funcionario explicó que en 2021 se individualizará a aquellos consumidores «que no puedan pagarlo» para extenderles la ayuda económica «de manera eficiente» y poder diferenciarlo del que sí tiene la posibilidad de afrontar el costo.

Por tal motivo, el secretario celebró que desde la gobernación del presidente Alberto Fernández se hayan implementado herramientas para localizar a las personas que requieren asistencia.

“Una de las cosas que nos va a dejar la pandemia es esta capacidad que ha tenido el Estado para individualizar mucho más a aquél que la está pasando mal”, enfatizó.

Martínez recordó que los precios actuales se encuentran «congelados hasta el 31 de diciembre» pero que a partir de allí «estarán relacionados al proceso inflacionario», indicó.

Asimismo, calificó a todo el proceso como «un esquema de transición de tarifas» y señaló que tendrá suma importancia para resguardar a los sectores más vulnerables de la sociedad.

«Hay que trabajar en ese sentido y lograr segmentar de alguna manera que los subsidios en materia de tarifas, sean más eficientes», subrayó.

A su vez, expresó que desde su cartera se entiende que «los argentinos no deben dejar de consumir otros bienes y servicios para poder pagar la energía», por lo que consideró que «pensar de una manera distinta seria generar recesión en otras actividades».

Por otro lado, esta semana se conoció la intención del presidente Fernández para trasladar la Secretaría de Energía a la provincia de Neuquén a efectos de «descentralizar» el país y evitar «la peregrinación semanal de los gobernadores» a la Ciudad de Buenos Aires.