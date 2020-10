Descongelarán las tarifas de luz y gas a partir de diciembre

El secretario de Energía, Darío Martínez, confirmó que a partir del mes de diciembre no se prorrogará el decreto presidencial que congeló las tarifas de energía eléctrica y gas. De esta manera, explicó que volverán a aplicarse aumentos, pero de forma escalonada.

El freno al incremento de las facturas fue una medida de Mauricio Macri en abril del año pasado, previa a las elecciones. Por su parte, Alberto Fernández prorrogó el decreto y durante el transcurso de este año no se produjeron aumentos en ambos servicios.

El 20 de junio, en el marco de la Ley de Solidaridad y de la emergencia sanitaria que atraviesa el país, el gobierno nacional decidió extender la medida por otros 180 días más.

Sin embargo, ayer el propio Presidente adelantó que el congelamiento de tarifas iba a terminarse cuando visitó Vaca Muerta. Allí el jefe de Estado, aseguró que la medida dispuesta durante la pandemia evitó que “los argentinos tuvieran que sufrir por el riesgo de quedarse sin gas”, aunque señaló que había llegado “la hora de empezar a poner en orden todo, en medio de la crisis mundial que la pandemia ha generado”.

Tras ese anticipo, Darío Martínez brindó más detalles en una entrevista con Vos a Diario. El plazo del congelamiento vence el 17 de diciembre y en ese sentido, el secretario de Energía contó que a partir de esa fecha se comenzará a aplicar un esquema de aumentos, que «va a estar más relacionado al proceso inflacionario que a otra cosa».

Además, Martínez indicó que las subas en las tarifas «no van a ir a valores internacionales de manera directa» y aclaró que “lo que no podemos hacer es volver a convertir las tarifas en un problema para los argentinos».

Por otro lado, respecto al incremento de los combustibles el funcionario nacional reconoció que los precios están atrasados tras el incremento que anunció YPF en sus estaciones de servicio, pero aseguró que «tampoco les vamos a dar el precio que están pidiendo las destilerías».