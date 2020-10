Desapareció el PACh

La secretaria electoral federal, Betina Grosman, confirmó que el Partido Acción Chubutense (PACh) ya no tiene la personería política desde principios de este mes por no haber adaptado sus órganos de gobierno a la paridad de género que está dispuesta en la Ley 27.412 sancionada en diciembre de 2017. Según informó la funcionaria, desde esa dependencia se intimó en varias oportunidades al partido; sin brindar respuesta alguna. Desde hace un tiempo atrás, el PACh se había reducido a un sello de goma que era usufructuado por un puñado de dirigentes, para aliarse con otras fuerzas políticas y ocupar algunos cargos públicos. Después de tanto manoseo, no es de extrañar que termine en el olvido.