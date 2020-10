Denuncian que personas con síntomas son obligadas a ir a trabajar

Representantes de las distintas áreas de salud de Comodoro Rivadavia mantuvieron un encuentro, este martes, para efectuar un análisis de los resultados del trabajo que se viene desarrollando para la detección de casos de Covid-19 en los distintos barrios, a través del programa que lleva adelante el gobierno nacional y coordina el municipio a nivel local.

La reunión se concretó con la presencia del titular de la Secretaría de Salud, Carlos Catalá; la subsecretaria del área, Gabriela Simunovic; la referente de la Dirección Nacional de Epidemiología, Agustina Page; y la responsable del Área Programática Sur, Myriam Monasterolo; además del secretario de Coordinación de Gabinete, Gustavo Fita.

Al respecto, Carlos Catalá manifestó que “mantuvimos este encuentro para realizar nuestra evaluación acerca de estos 5 días de seguimiento que estamos llevando a cabo en los barrios de Comodoro Rivadavia mediante el Plan Detectar Federal. La convocatoria viene siendo muy amplia, porque ya sea voluntariamente o a través de los operadores territoriales, se logró abarcar a una gran cantidad de vecinos, sin registrarse situaciones violentas”.

En ese contexto, aclaró que “los casos se confirman por la sintomatología o por ser contacto estrecho, por una cuestión epidemiológica, no necesariamente la única manera de lograr el diagnóstico es con el testeo rápido o el examen PCR, que también los estamos realizando en caso de que corresponda. Nos encontramos con muchas empresas que enviaron personal pensando que se trata de un centro de hisopados, y no es así”.

“Vamos a continuar trabajando de esta forma, a partir de mañana miércoles comenzaremos en zona norte, con la misma modalidad, buscando a la gente a sus domicilios y mediante convocatorias. Si seguimos encontrando muchos casos, nos quedaremos un día más en cada barrio, como hicimos hasta ahora”, anunció.

Seguimiento

Continuando en ese tenor, el funcionario explicó que “luego de esto, viene el seguimiento, que incluye diversas aristas. El intendente Luque nos solicitó que trabajemos especialmente con las familias aisladas, de forma conjunta entre las áreas de Coordinación de Gabinete, Desarrollo Humano y Salud, como así también con las vecinales, para brindar el acompañamiento necesario y que ellos no tengan que salir de sus domicilios para adquirir alimentos o medicamentos”.

“Es muy importante la estrategia de ir a buscar los casos al territorio, pero su seguimiento posterior es fundamental. Por esto, estamos reforzando la tarea del call center para mantener un contacto permanente con los positivos, lo que debemos sostener a través de otras estrategias para que la gente no tenga la necesidad de salir”, recalcó.

Asimismo, manifestó que “estamos trabajando en identificar a aquellos que más debemos cuidar, personas con factores de riesgo y que hayan resultado con el test positivo. Nuestra idea es tener a esa gente en un espacio en el que nosotros podamos observar que estén cuidados y estar cerca en el caso de que se suscite un cambio en el estado de salud. Esto lo vamos a realizar en diferentes lugares que se irán determinando”.

Trabajo articulado

Respecto a la tarea conjunta entre Municipio, Provincia y Nación, el titular del área de Salud indicó que “es muy importante estar trabajando de forma articulada y coordinada como se está haciendo hasta el momento. Además, existe la posibilidad de obtener el acompañamiento del gobierno nacional en la contención de las personas aisladas”.

Del mismo modo, sostuvo que “debemos avanzar en el armado de equipos propios, ya que esto debemos sostenerlo en el tiempo. Necesitamos muchos voluntarios para llevar a cabo la labor territorial, no en lo que se refiere a diagnóstico o testeos, sino en la orientación a los vecinos, porque no podemos mantener a la misma gente trabajando todos los días de acá a 4 meses más. A esto debemos sumarle que, si queremos armar estrategias en los sitios más alejados del centro de la ciudad, probablemente debamos armar 2 o 3 equipos”.

Grave denuncia

Por otra parte, Catalá manifestó que “una de nuestras mayores preocupaciones es que nos encontramos con gente que está siendo obligada a concurrir a sus trabajos, siendo sintomáticos o contactos estrechos por definición epidemiológica, considerando sus empleadores que sí o sí necesitan una PCR, cuando debemos tener en claro que un resultado negativo no garantiza nada. No está para nada bien obligar a las personas a ir a trabajar sabiendo que tienen síntomas”, afirmó el funcionario.

En ese sentido, afirmó que “se debe avanzar en este tema con las áreas de Trabajo y con las ART, porque además del riesgo que esto implica, hay gente que no tendrá la cobertura que les corresponde porque desde sus empleos utilizan otras estrategias. Esto se lo planteamos al intendente, quien tomó la decisión de que trabajemos en soluciones al respecto”.