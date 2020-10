«Nada amerita la violencia», dijo De la Vallina tras ser agredido

Durante la semana pasada, el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Trelew, Sebastián de la Vallina, fue agredido físicamente por trabajadores de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). En tanto que ayer se manifestó al respecto de lo ocurrido y opinó sobre la experiencia que vivió días atrás.

En diálogo con AzM Radio, el funcionario local aclaró que está viviendo “días bastante difíciles”, al mismo tiempo que consideró que tuvo que ser protagonista de “un hecho lamentable y en los primeros instantes no tomé en cuenta la gravedad y la violencia de lo que ocurrió”.

Al relatar lo acontecido, De la Vallina precisó que él se encontraba en su oficina trabajando junto a otra funcionaria y fueron encerrados en el despacho. Posteriormente, consideró que “nada amerita la violencia y la sociedad no se merece estos hechos de violencia”.

Amedrentamiento, amenaza y atropellos

En este mismo sentido, recordó que “la UOCRA me dio un lugar en la lista, pero eso no quiere decir que uno es propiedad de alguien o no quiere decir que uno se va a dejar amedrentar, amenazar o atropellar en estas situaciones. Yo me sumé y acepté sumarme entendiendo en su momento para poder colaborar y para poder gestionar, cambiar e involucrarme para hacer la política distinta”.

El secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Trelew también sostuvo que “tenemos que repudiar estos hechos de violencia que no tienen que pasar. Siempre hay que apostar al diálogo”.

Los hechos

Al ser consultado sobre lo que disparó el hecho violento de la pasada semana, dijo: “El jueves hubo un llamado donde me empezaron a amedrentar y a amenazar por una recorrida y un trabajo que habíamos hecho en conjunto con cooperativa. El inicio fue ese, yo no me dejé amedrentar y les dije lo que uno dice en las conversaciones de esa clase”.

En tanto que, “a los 10 o 15 minutos estaban acá adentro de mi oficina. Irrumpieron en el Palacio Municipal, ingresaron por la fuerza cuando la secretaria les había pedido pasar a un lugar más abierto para poder charlar”.

“Luego recibí una agresión física y terminaron saliendo amenazando a algunos empleados de mi oficina. Uno no entiende lo que pasó porque yo todavía estoy sin entender los motivos por los cuales lo llevaron a esto porque nunca desconocí a los trabajadores”, agregó.

“No estoy tranquilo”

Si bien hizo un relato pormenorizado de los hechos, consideró que “nada amerita tal grado de violencia. Porque imagínense que, si me lo hacen a mí que soy un funcionario público, sin importar quien soy o cómo empezó esta relación política, qué es lo que queda para el resto”.

Al ser consultado sobre su situación actual y si tiene miedo de que vuelvan a repetirse los hechos, De la Vallina enfatizó que “yo no estoy tranquilo porque desde el día que sucedió nadie más me llamó. Claramente fue algo muy violento lo que sucedió”.

“Nadie me llamó”

“Nadie me llamó de la seccional de Trelew, sí de Puerto Madryn se comunicaron conmigo, pero tampoco nadie me llamó de Fiscalía, nadie me llamó desde el Ministerio de Seguridad, más allá de la Policía. Claramente que no estoy tranquilo”, manifestó el funcionario.

Por último, remarcó que “vamos a seguir trabajando por los trabajadores, que no los vamos a involucrar en este hecho. Vamos a seguir trabajando como lo marca la gestión para los vecinos de Trelew”.