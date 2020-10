Cuatro clubes se bajaron del Torneo Federal A

Este martes se cumplió el plazo de los clubes del Torneo Federal A, para confirmar su participación o no en el próximo certamen.

De los 30 participantes en la Temporada suspendida, fueron cuatro los que se bajaron. Por la Zona Sur, la que integra el Deportivo Madryn, no jugará Ferrocarril Oeste de La Pampa, siendo el resto los de la Norte. La semana próxima, se realizaría la reunión en la que se informaría sobre el Formato.

Se jugará con 26 equipos

De cara al nuevo Torneo Federal A, hasta el pasado martes, los clubes participantes de la categoría, debían confirmar su posición en cuanto a participación o no en la nueva competencia que iniciaría a fines de noviembre.

Hasta la Temporada suspendida, eran 30 las instituciones participantes, pero en esta situación de pandemia y analizando los momentos desde lo sanitario y lo económico, fueron 4 los clubes que decidieron no ser parte de la nueva competencia.

Por la Zona Sur, la que integra el Deportivo Madryn, se ha bajado Ferrocarril Oeste; mientras que por la Zona Norte, no jugarán Gimnasia de concepción del Uruguay, San Martin de Formosa y Crucero del Norte.

Entonces, serán un total de 26 las instituciones que competirán en el nuevo Torneo que cumplirá el objetivo de definir los dos ascendidos a la Primera Nacional.

Según indica el sitio web especializado en las categorías de ascenso, Ascenso del Interior, “el balance general arroja que un buen número de instituciones dieron el sí (26 clubes) y tienen su participación confirmada. Sólo hay cuatro renuncias -Crucero del Norte, Ferro de General Pico, Gimnasia de Concepción del Uruguay y San Martín de Formosa-“.

Esto, permitirá entonces a las autoridades del Consejo Federal y de los clubes del Federal A, avanzar en la diagramación y en el armado del Formato del próximo Torneo. La reunión en la que se definirían mayores detalles al respecto, se realizará entre el 22 y 24 de Octubre.

Por la Zona Norte, no jugarán Crucero Del Norte (Garupá, Misiones), Gimnasia Y Esgrima (Concepción del Uruguay, Entre Ríos), San Martín (Formosa); en tanto que si competirán los clubes Boca Unidos (Corrientes) , Central Norte (Salta), Chaco Fon Ever (Resistencia, Chaco), Defensores (Pronunciamiento, Entre Ríos), Def. De Belgrano (Villa Ramallo, Buenos Aires), Douglas Haig (Pergamino, Buenos Aires), Güemes (Santiago Del Estero), Juventud Unida (Gualeguaychú, Entre Ríos), Sarmiento (Resistencia, Chaco), Sportivo Atlético Club (Las Parejas, Santa Fe), Sportivo Belgrano (San Francisco, Córdoba) y Unión (Sunchales, Santa Fe).

Por la Zona Sur, en tanto, desistió de participar el conjunto de Ferrocarril Oeste de La Pampa; mientras que los que si serán parte de la competencia, son Camioneros (Nueve De Abril, Buenos Aires), Cipolletti (Cipolletti, Río Negro), Círculo Deportivo (Comandante Nicanor Otamendi, Buenos Aires), Deportivo Madryn (Puerto Madryn, Chubut), Deportivo Maipú (Maipú, Mendoza), Huracán Las Heras (Las Heras, Mendoza), Juventud Unida Universitario (San Luis), Olimpo (Bahía Blanca, Buenos Aires), Sansinena (General Cerri, Buenos Aires), Sol De Mayo (Viedma, Río Negro), Sportivo Desamparados (San Juan), Sportivo Estudiantes (San Luis) , Sportivo Peñarol (Chimbas, San Juan) y Villa Mitre (Bahía Blanca, Buenos Aires).