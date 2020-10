Crecen los reclamos de pueblos originarios sobre tierras patagónicas

En el marco del Día de la Diversidad Cultural, se conocieron noticias vinculadas a pueblos originarios que concretaron tomas de tierras durante el pasado fin de semana en distintos puntos de la Patagonia. Una de ellas se llevó a cabo el sábado cerca de la Villa Mari Menuco, en el marco de un reclamo ejecutado por la comunidad mapuche Kaxipayiñ.

Otro foco se está viviendo en Villa Mascardi, donde aún no se encuentra una solución definitiva a las problemáticas que se están evidenciando desde hace largos meses y donde también hubo intervención por parte del Gobierno Nacional. En tanto que también se está viviendo un conflicto de similares características en Loma del Medio, en la localidad rionegrina de El Bolsón.

Conflicto en Neuquén

En cuanto a lo que está ocurriendo en Villa Mari Menuco, durante las últimas horas el fiscal Marcelo Jara comenzó a realizar labores en el conflicto en cuestión, el cual no es reciente, ya que los primeros inconvenientes surgieron a mediados de 2017. Entre los protagonistas, por un lado, está la comunidad que reclama por unas 200 hectáreas y por el otro la directiva del Club Mari Menuco. Por su parte, la jueza María Eugenia Grimau todavía no se ha expedido al respecto.

Desde la entidad deportiva se adjudican las tierras debido a una cesión fiscal por parte del Poder Ejecutivo provincial. En contrapartida, la comunidad asegura que esas 200 hectáreas son parte de un relevamiento territorial que llevó a cabo el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), en el marco de la aplicación de la Ley N°26.160.

Problemas en Villa Mascardi

En otro orden, en cuanto al conflicto que se vive desde hace larga data en Villa Mascardi, vale resaltar que desde la Casa Rosada están intentando entablar un diálogo y llegar a un acuerdo entre las partes. No obstante, desde hace largas semanas que no logran obtener respuestas favorables.

Asimismo, hace ya varios días que no se concretan actos violentos por ninguno de los actores, pero tampoco hubo avances. Al respecto, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, manifestó que “tenemos la convicción de que el diálogo puede generar soluciones pacíficas y que el uso de la fuerza debe ser el último recurso al que apelar”.

En tanto que, sobre los reclamos de los vecinos de la zona, la funcionaria nacional dijo que “en el marco del diálogo se dispuso un control de Gendarmería en la ruta y se trabaja en reforzar la presencia preventiva de fuerzas federales. También se proyecta la instalación de medios tecnológicos para evitar hechos delictivos”.

Toma en El Bolsón

El otro de los conflictos que se está viviendo en la Patagonia y donde hay representantes de pueblos originarios como protagonistas se dio en la provincia de Río Negro. Específicamente, lo que ocurrió fue que en los últimos días el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) le presentó al juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, un plan de acción para la protección de un predio que fue tomado días atrás por 133 familias en Loma del Medio, en la localidad de El Bolsón.

Al respecto, vale recordar que el magistrado en cuestión había desestimado el pedido de desalojo el pasado 11 de septiembre. El mismo había sido solicitado por la fiscal federal Sylvia Little. En los argumentos del magistrado, había esgrimido justamente la falta de un plan de acción, el cual fue presentado en los últimos días.

Cabe recordar que la toma de tierras en dicho sector comenzó el pasado 16 de agosto, cuando un grupo numeroso de familias irrumpió en el predio que el INTA tiene en Loma del Medio, una reserva ubicada en la ciudad rionegrina de El Bolsón.