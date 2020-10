COVID-19: Denuncian 5 muertes por negligencia en Hogar de Ancianos de Sarmiento

Trabajadores del Hogar de Anciano Mari Mari Peñi de la localidad de Sarmiento denuncian que hubo negligencia en la atención de pacientes contagiados de Covid-19, y que ya son cinco los ancianos fallecidos. Alejandra Wright, secretaria General de ATE Sarmiento dialogó con AzM Radio y afirmó que el reclamo por el hacinamiento de los ancianos en el lugar es de larga data, y con la aparición del virus la situación se ha vuelto más compleja. A pesar de varios intentos de entrevistar a Norma Gargaglione, directora de la institución, no respondió a la requisitoria periodística.

Los trabajadores denuncian que desde hace dos años vienen reclamando por diversas irregularidades, e incluso hubo denuncias penales por parte de los trabajadores. Días pasados se conoció el primer contagio por Covid-19 de uno de los ancianos, lo que implicó el aislamiento del personal, desde entonces la situación en el Hogar se habría agravado, según los dichos de Alejandra Wright.

Asimismo la dirigente sindical, afirmó que días pasados habían notificado al ministro de la Familia de Chubut, Gustavo Hermida, a quien le reclaman respuestas sobre las situaciones de abuso de autoridad hacia los trabajadores del Hogar de Ancianos de Sarmiento iniciarán un paro total de actividades.

“Esta situación da mucha bronca porque no se hacen las cosas bien, no se manejan como deberían manejarse, hay que tener mucho cuidado”, indicó Wrigth, al afirmar que “no avisan quien ingresa, no se hacían las actas correspondientes, no se llenaron declaraciones juradas ni nada”, e insistió en señalar que la falta de respuestas de las autoridades del Gobierno provincial a las demandas de los trabajadores, han derivado en el resultado fatal registrado en las últimas horas.