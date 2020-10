Condenaron al abogado Oscar Romero por tentativa de homicidio

El Tribunal integrado por las jueces Mirta Moreno, Patricia Reyes y Marcela Pérez declaró culpable al abogado, Oscar Romero del delito de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con portación de arma de guerra, en perjuicio de un tapicero de Trelew. La audiencia de cesura de pena está prevista este martes a las 9 de la mañana.

No estuvo presente en la lectura del veredicto el imputado Romero, quien voluntariamente solicitó ausentarse y fue representado por la defensora Laura Fernández.

De acuerdo al fallo se da por acreditado que el día 16 de abril de 2019, siendo aproximadamente las 20:15 horas, Edgardo Oscar Bruno Romero munido de un arma de fuego tipo pistola semiautomática completamente limada sin número de serie ni marca, con supresor de sonido adosado al caño del arma de fabricación casera calibre 45, se hizo presente en el domicilio sito en Avenida Hipólito Irigoyen 1015 de esta ciudad de Trelew, ingresó al mismo, se dirigió hacia el fondo del predio, en el que se encuentra el taller de tapicería de Horacio Pavés y conociendo el poder vulnerante del arma que portaba, gritando «te voy a matar hijo de puta» le realizó al menos 2 disparos de arma de fuego, alcanzando uno de ellos a la víctima en la región dorsal baja derecha de la espalda, momento éste en que Pavés se gira hacia Romero, se trenza en lucha con el mismo y para resguardar su integridad, con el destornillador que estaba utilizando en el arreglo de una silla se defiende, dándole con el mismo en la cara a su agresor, mientras forcejeaba con éste a fin de evitar que continuara con su ataque y lograra darle muerte.

Romero no logró su cometido por circunstancias ajenas a su voluntad dado que la víctima ante gritos de auxilio advirtió a una transeúnte ocasional, la que de manera inmediata dio aviso a los empleados de la carnicería lindera a la tapicería, y provocó la reacción de dos empleados, quienes se hicieron presentes en el predio, siendo uno de ellos quien le saca de la mano a Romero el arma de fuego y llama de inmediato a la policía y a la ambulancia, dado que tanto víctima como victimario se hallaban heridos y fueron trasladados ambos al hospital zonal de la ciudad de Trelew.

La calificación es la de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso ideal con portación de arma de guerra sin la debida autorización legal, en calidad de autor.

La cesura de pena será este martes a las 09:00 horas, donde es posible que la Fiscalía representada por la fiscal general Carolina Marín solicite una pena no menor a siete años de prisión.