Con escasa banca

El accionar de los diputados provinciales de la oposición de las últimas horas obtuvo más rechazo que apoyo. Si bien hay quienes comparten la premisa de que “un gremio no puede marcar la agenda legislativa”, no es menos cierto que ante la presencia de diversos gremios estatales a las puertas de la Casa de las Leyes exigiendo la efectiva representatividad popular de los diputados, el no dar lugar al diálogo no parece ser la mejor estrategia. En Rawson, trabajadores que adhieren al radicalismo cuestionaron duramente a los diputados de Juntos por el Cambio por el “doble discurso”, dado que mientras Gustavo Menna exige en el Congreso de la Nación que los diputados se sienten en sus bancas a sesionar, en Chubut Manuel Pagliaroni elige sesionar de manera virtual cuando reside a escasos minutos de la capital provincial. El pedido a viva voz de los trabajadores es que “los diputados se pongan a trabajar y como oposición responsable aporten ideas concretas para salir de la crisis”, expresaron en medio de la manifestación en Rawson.