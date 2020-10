Comodoro: Trabajadores de casinos reclaman volver a trabajar

Este lunes los empleados de casinos y salas de juego de Comodoro Rivadavia se movilizaron en el centro de la ciudad para pedir la reapertura y así volver a trabajar. “Hemos logrado que los trabajadores perciban el 75% de sus salarios de forma no remunerativa, no se han generado despidos, la plantilla de personal se mantiene completa”, dijo Marian Kunle, representante de los trabajadores del Casino. Sin embargo, “desde el 19 de marzo las salas permanecen cerradas y no se ha habilitado aun la negociación paritaria con todo lo que implica tener una reducción del 25% de salarios para el trabajador”.

Kunle indicó que se le han presentado una serie de protocolos a las autoridades para habilitar la actividad, “para dar reapertura a las salas”, pero ante el aumento de casos en Comodoro esas gestiones quedaron suspendidas.

La caravana tuvo por objeto visibilizar el reclamo para poder volver a trabajar, se trata de 264 familias que dependen de la actividad en la ciudad.