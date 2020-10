Cóctel de “saraseo”

Sin entrar en la disyuntiva lingüística, pero para evitar confusión, aquí hacemos mención al “saraseo” en tanto el modismo que se utiliza para referir a discursos vacuos y que se usan para ganar tiempo. He aquí, que tras varios días de generar expectativas y habiéndose reunido este miércoles el gobernador Mariano Arcioni con el ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro, se esperaría una comunicación formal acerca del éxito de las gestiones, o el habitual silencio absoluto ante el fracaso de estas. Sin embargo, este miércoles no ocurrió ninguna de ambas, sino que Arcioni eligió la red social Twitter y compartió una publicación de @wadodecorrido donde aparecen ambos. La publicación del Gobernador reza: “Agradecemos el compromiso y el esfuerzo de @alferdez y todo su gabinete, para acompañar a todas las provincias en este contexto que afecta a los sectores públicos y privados. Sigamos construyendo un futuro mejor, con una mirada #federal”. Vale decir que tal como se anticipara incluso antes de la puesta escena de los funcionarios que viajaron la semana anterior a Buenos Aires. El Gobierno Federal asistirá a Chubut con una suma de dinero que le permitiría enfrentar el déficit para pagar sueldos, y difícilmente haya mucho más. Por cierto, esa ayuda financiera no diferiría de la que recibirán otras provincias. Muchas fotos, se tomará “Wado” De Pedro como la publicada este miércoles.