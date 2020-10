Clubes comodorenses remodelan sus instalaciones con aportes nacionales

El Programa Clubes en Obra, dispuesto por el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación fue creado para brindar un respaldo económico a instituciones de barrio de todo país.

En este objetivo de posibilitar mejoras en infraestructura, ha otorgado hasta el momento, algo más de 12 millones de pesos en 24 clubes de toda la provincia de Chubut.

Vestuarios y riego para Calafate

En el marco del programa nacional “Clubes en obra” que hasta el momento repartió más de 12 millones de pesos en la provincia, los clubes Calafate RC y El Pique, de Comodoro Rivadavia, repasan los trabajos de mejora edilicia que realizan en sus respectivas sedes.

Los presidentes de ambas instituciones brindaron detalles de las obras que realizan en sus predios y la actualidad que transitan dichas entidades.

Cristian Nieva, titular de Calafate RC, señaló que en la actual situación de pandemia “el club trabajó mucho desde lo virtual con nuestros jugadores, que abarca desde infantiles, juveniles, femenino y planteles superiores, tanto en rugby como hockey”, aunque en este sentido recalcó que “el interés fue decayendo con el tiempo y es complicado seguir sosteniendo la virtualidad. Estamos esperando con ansias una posible apertura, que esté regulada y cumpliendo las normas que los entes gubernamentales nos impongan para hacer una práctica segura, que será más que nada en la parte física”.

Aseguró que “fueron meses atípicos”, dado que “los clubes de rugby y hockey tienen una fuerte impronta social, no solamente es solo la práctica del deporte, sino toda la familia que se nuclea alrededor”.

En cuanto a la situación económica por la que atraviesa el club, el dirigente reconoció que “estamos golpeados, como están todos los sectores. Los socios no están ajenos a la realidad. Un porcentaje sigue abonando la cuota y otros, por motivos laborales, no han podido seguir pagando. De igual modo pudimos sobrellevarlo y creemos que estamos bastante bien”.

Respecto al apoyo económico recibido, se mostró feliz porque “contar un respaldo económico, para una institución amateur, a esta altura del año y este contexto, es claramente esperanzador, porque le permite a uno seguir ejecutando obras, sin ir en desmedro de la economía del club. Para eso hay que cumplimentar con ciertos requisitos lo cual es lógico. Estar ordenado para que se pueda planificar y seguir creciendo en el tiempo y sobretodo, dejar una huella en el tiempo, mostrando como se puede llevar adelante una institución, aun en momento complicado”.

“Este aporte será destinado a la remodelación completa del vestuario de rugby, tanto el local, como mejoras en el visitante. Se harán además, obras complementarias en la cancha dos. Faltan las veredas de circulación, instalar un sistema de riego automatizado, el cerco perimetral, mejoras en la iluminación y un plan de forestación en el perímetro de la cancha. Básicamente en esos puntos se invertirá el dinero de clubes en obra”, indicó.

Sede y SUM para “El Pique”

Por su parte, el presidente del Club Social Pesca y Náutica “El Pique”, Miguel Soto, aseguró que “el respaldo económico es muy bueno para nosotros ya que trataremos de terminar lo que comenzó hace un año: La construcción del SUM y la sede del Club. Y pese a que se frenó la actividad, seguimos adelante”.

“Tenemos un buen respaldo”, explicó. “La obra que estamos llevando adelante es de 255 m2, que tiene cocina, quincho, un salón para más de 120 personas, baños de caballeros y damas, una sala de máquinas para la caldera y termotanque, una secretaría con baño y cocina. Además, todo va a contar con piso radiante”.

“Nuestro objetivo principal es hacer una Escuela de Pesca para los más chicos, por eso necesitamos terminar con las obras”, detalló Soto. “Encontramos un desinterés en la pesca en los chicos (sobre todo en las categorías Cadetes), por eso queremos hacer un grupo de chicos y chicas para que se sumen a la disciplina”, agregó.

“Durante la pandemia paramos dos meses las obras, teníamos muchos materiales comprados y todo listo para construir, pero los albañiles estaban en cuarentena. Querían finalizar esta obra para fin de año, pero debido a esta interrupción, no van a poder llegar con los plazos y piensan finalizar esta obra tan ambiciosa en el 2021”, agregó.

Desde hace 48 años que el Club El Pique organiza el Torneo “10 horas de Pesca” en Comodoro, por lo que al respecto aseguró “esperamos poder hacerla el año que viene en el mes de febrero”, cerró el mandamás del club de pesca deportiva.