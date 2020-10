Cimadevilla le exigió a Arcioni detalles sobre los endeudamientos provinciales

El ex senador nacional Mario Cimadevilla le envió un petitorio al gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, en donde le exigió detalles respecto a distintos ítems que responden a la economía provincial. El eje se basó en la crisis financiera y también en la renegociación del a deuda pública.

El ex representante de Chubut en la Cámara Alta del Congreso de la Nación le hizo al titular del Poder Ejecutivo una solicitud de acceso a la información de datos de Gobierno. En primer lugar, el referente radical requirió “detalle de las distintas operaciones de créditos realizadas por el Estado provincial, desde el año 2007 en adelante se trate de bonos, emisión de letras y/o cualquier otra operación llevada adelante por el Estado provincial y en qué moneda en cada caso y funcionarios que hayan intervenido”.

Cimadevilla también pidió información respecto a “qué agentes financieros actuaron en cada una de esas operaciones, comisiones e intereses pagados” y el “destino de los fondos obtenidos, individualizando las leyes que los imputaron”.

En otro orden, solicitó la “nómina de las leyes, decretos y resoluciones que se hayan sancionado autorizando cada una de las operaciones crediticias realizadas y copia de cada uno de los contratos que se hayan celebrado en tal sentido”.

El ex senador nacional por Chubut le pidió al Gobernador también que brinde detalles sobre el “estado actual de las deudas tomadas por el Estado provincial en función de lo descripto en los puntos anteriores, detallando sumas pagadas y sumas pendientes de pago y en qué plazos”.

Por último, quiere tener conocimientos de “si en alguna de las operaciones realizadas se ha pactado la prórroga de jurisdicción a tribunales fuera de la provincia o del país, en su caso informar a qué tribunales y con qué sede”, mientras que el último punto refiere a las “garantías otorgadas por el Estado provincial en cada una de las operaciones realizadas”.