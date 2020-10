Chubut en crisis

La crisis institucional en Chubut es terminal, las instituciones no funcionan y los representantes, no representan. Mientras los dirigentes gremiales se agolpan a las puertas de la Casa de Gobierno, el Ejecutivo se da el lujo de no recibirlos, y eso es producto de la crisis de representatividad que tienen las organizaciones sindicales. Los diputados, ausentes con aviso. Los trabajadores ven en los diputados a un puñado de personas que “cobra un sueldo sin trabajar”, afirman a viva voz y a través de las redes sociales. Hay 27 legisladores que tampoco han demostrado nada en diez meses de gestión, cuestionan al Ejecutivo, pero escasean las ideas, tanto en el oficialismo como en la oposición. Se lamentan por la pandemia, la falta de pago de salarios e incluso porque Nación no brinda mayor asistencia, pero al igual que los dirigentes gremiales y el Gobierno, han quedado en evidencia ante sus representados. No es el miedo al coronavirus lo que mantiene a la ciudadanía en su casa, es la desesperanza ante la decadencia de la dirigencia política.