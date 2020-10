Chubut: Autorizaron el uso de ibuprofeno sódico

Ante la escalada de casos confirmados de Covid-19 en Chubut y la ausencia de una vacuna para combatir dicha enfermedad, desde el Ministerio de Salud de la Provincia se avanzó con la autorización del uso de ibuprofeno sódico para tratar a pacientes con coronavirus.

En primer lugar, la norma hizo referencia a que la pandemia actual fue causada por un virus “desconocido”, lo que provoca que no pueda darse un “tratamiento específico porque los tiempos que requiere la demostración científica de un medicamento supera la diseminación de la enfermedad, la cual produce afección progresiva y de un gran número de personas”.

Uno de los puntos a destacar es que como se trata de un tratamiento compasivo, es el paciente el que elegirá si acepta o no su aplicación. En tanto que esto funcionará como un paliativo, que ya evidenció resultados positivos en otros puntos del país.

La resolución en cuestión afirma que “en una emergencia sanitaria, es imprescindible trasladar conceptos de las prácticas médicas habituales en tiempos normales y adaptarlas a la presente realidad, pudiendo asumirse con bajo grado de error, que se está ante una enfermedad que no tiene un tratamiento conocido y que la individualidad de indicación de uso compasivo de un medicamento debe ser reemplazada por el universo de pacientes afectados en la pandemia, ya que cada uno de ellos representa, al momento de aplicación de la medida, un paciente individual que padece en la práctica una enfermedad ‘rara’, por su condición de desconocimiento previo, justificando considerar la aplicación del ‘uso compasivo’ en forma necesariamente ampliada y no individual para lo que fue creado su mecanismo de instrumentación”.

Al mismo tiempo que se conocía esta noticia, diputados debatían sobre diversas cuestiones vinculadas a la utilización de este mecanismo para hacer frente al avance del Covid-19 en Chubut.

Puntualmente fueron dos proyectos los que se aprobaron ayer en la Unicameral. En el primero se declaró la importancia de la utilización de ibuprofeno de sodio inhalado como tratamiento de uso compasivo complementario para la recuperación de pacientes diagnosticados con Covid-19.

En tanto que el segundo facultó al Ministerio de Salud de la Provincia a autorizar la utilización del ibuprofeno sódico hipertónico nebulizable como tratamiento de uso compasivo para la recuperación de pacientes diagnosticados con coronavirus tratados en instituciones públicas y privadas.