Brown se entrena para el inicio del Torneo

El próximo 7 de noviembre, comenzará a jugarse el Torneo de Primera Nacional, categoría en la que participa Guillermo Brown.

En este sentido, el plantel browniano que comanda Marcelo Broggi, se entrena para ajustar detalles desde lo futbolístico, con plantel prácticamente renovado. Con uno de los refuerzos, Axel Juárez, dialogó El Diario Web.

Las expectativas de Axel Juárez

El futbol de la Primera Nacional, se iniciará el próximo 7 de noviembre, tal como fue anunciado la semana pasada por la parte de la Asociación del Futbol Argentino, en el calendario que incluyó la confirmación del 30 de octubre como el día de la vuelta de la Primera División con la Liga Profesional.

En este sentido, el que ajusta detalles para la vuelta a la competencia es Guillermo Brown, el representante madrynense en la segunda categoría del futbol argentino, que desde hace dos semanas se entrena con todo su plantel junto, dejando la etapa de fases en grupos.

El equipo que comanda Marcelo Broggi, ha tenido una gran renovación, con la llegada de más de diez nuevos futbolistas; más el regreso de Federico Rasmussen y las continuidades por contrato vigente con Guillermo Ferracuti, Cristian García, Julián Bonetto, Abel Méndez, Franco Agüero, entre otros.

Una de los nuevos valores llegados al conjunto browniano, es el mediocampista central Axel Juárez. Con el futbolista, de experiencia en el futbol de Primera como así también B Nacional e incluso en el exterior, habló El Diario Web.

En cuanto a la rutina de entrenamientos, el jugador destacó que “hay días en los que nos toca venir al gimnasio, así que preparándonos para llegar de la mejor manera posible al Torneo, ahora que ya tenemos una fecha”. Valorando, a la vez que “por suerte los testeos dieron negativos, así que pudimos empezar a entrenar todos juntos. Todavía queda tiempo así que hay que ajustar todos los detalles”.

Consultado al respecto del modo de entrenamientos en grupo y por fases, Juárez comentó que “la verdad que se hacía medio atípico entrenar de a grupos, pero es lo que nos esta tocando vivir hoy en día, estamos poniéndole la mejor onda”.

En cuanto a su llegada a ´La Banda´ contó que “en Chicago se me terminaba el contrato y había que buscar nuevas opciones. Salió esto de Brown, estoy contento, me gusta la ciudad, la tranquilidad, así que estamos enfocados en lo deportivo”. Sumó, a la vez que “estoy agradecido por la confianza, durante los entrenamientos fuimos charlando y conociéndonos más con Broggi”.

El volante central valoró que “tenemos mucha juventud en el plantel, eso me gusta, hay chicos de muy buen nivel”, a lo que sumó “estamos esperando legar de la mejor manera al 7 de noviembre, prepararnos para competir”.

En cuanto a los objetivos, Juárez fue cauto al decir que “la fecha (de inicio del Torneo) fue reciente, es de esta semana. Todavía quedan llegar jugadores al plantel para completarlo, para estar todos juntos, pero obviamente cuando uno compite es para lograr lo máximo”. “Ya vamos a ver para que está el equipo”, aseveró.

Sin dudas, a todo futbolista y para todo plantel que está preparándose para un Torneo, es más que importante tener, en este contexto de pandemia donde tantas cuestiones son inciertas, al menos una fecha para el comienzo de la competencia: “después de esperar tanto, tenemos una fecha. Se generó mucha incertidumbre. En muchos lugares estamos en situaciones muy distintas. Así que buenísimo que se puso una fecha”, dijo el ex jugador de nueva Chicago.

“Así que ahora a esperar el formato”, agregó expectante.

Consultado por su carrera, Juárez repasó el camino realizado al destacar “me tocó hacer inferiores en San Lorenzo, tuve la suerte de debutar con (Diego) Simeone, estuve más o menos año y medio en el plantel. Después fui a Independiente Rivadavia de Mendoza unos seis meses. Después estuve en México, en Defensa y Justicia, Nueva Chicago. Así que aportar desde las experiencias y con el rendimiento dentro de la cancha para el equipo”.

Por último, Juárez fue optimista al decir que “esperamos que sea una gran Temporada para Brown” y agregó “saludos a toda la gente del club”.

FOTO: Gentileza Departamento de Prensa Club Guillermo Brown