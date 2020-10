“Bigo” inauguró su nuevo SUM y piensa en nuevas obras

El pasado viernes, el Bigornia Club de Rawson, con su presiéntete Daniel Duhalde a cargo, realizó la inauguración de su Salón de Usos Múltiples.

En el evento, se destacó la construcción de este nuevo espacio con recursos propios, como así también se anunció el proyecto de nuevas obras, como ser la Pista Saludable.

“El Yunque” cumplió el objetivo de SUM

Días atrás, el pasado viernes, Bigornia Club de Rawson realizó la inauguración de su nuevo Salón de Usos Múltiples, ubicado dentro del predio de la institución capitalina, obra que fue construida con fondos propios y que abarca 300 m2.

El acto se realizó al aire libre y respetando los protocolos y medidas de prevención correspondientes y fue encabezado por el presidente de Bigornia Club, Daniel Duhalde, acompañado por el Intendente de Rawson, Damián Biss, los concejales, Federico Figueroa; Anahí Olivera y Germán Gusella, funcionarios municipales, miembros de la Comisión Directiva y subcomisiones e invitados especiales.

En este marco, el presidente de la institución, Daniel Duhalde se refirió a los presentes, realizó un repaso de estos nueve meses de gestión, y aseguró que «estamos felices, no me quiero olvidar de nadie porque hay mucha que colabora día a día con la institución. Esta es una obra que se hizo con fondos propios y comenzó en la gestión de María Rosa Evans donde trabajaron mucho Gustavo Macedo, Carlos Álvarez y Federico Landau, entre otros, continuó con Carlos Lorenzo y hoy junto con la Comisión Directiva pudimos culminarla».

«Esto es un club, esto es Bigornia. Desde el más chico al más grande tenemos este sentido de pertenencia y hoy estamos devolviendo algo de lo que tanto nos dio», agregó el dirigente capitalino.

Asimismo, expresó que «este fue un año difícil pero como bigornianos estamos siempre mirando para adelante, trabajando en familia y con amigos y en conjunto con el Municipio. Quiero agradecer a la Comisión que me acompaña que está día a día acá en el club trabajando», señaló Duhalde.

Continuando, el Intendente Damián Biss sostuvo que «cada vez que vengo, el club está más lindo y se ve el gran trabajo que están haciendo más allá del contexto que estamos viviendo».

«Hoy poder inaugurar una obra de esta envergadura en un momento tan duro es muy importante y es un orgullo para todos los rawsenses», señaló el mandatario municipal.

Para finalizar, el Intendente expresó que «Bigornia es un club modelo porque es uno de los más lindos pero fundamentalmente por la calidad de sus dirigentes y su organización que le permitió crecer y permanecer a pesar de los cambios de conducciones y siempre tuvo una línea de trabajo y ese fruto se ve reflejado en sus instalaciones».



Lo que se viene: la Pista Saludable

En esta inauguración, el presidente de Bigornia Club Daniel Duhalde, además anunció la construcción de una “Pista Saludable” en el recorrido del predio de la institución de aproximadamente 800mts, a fin de brindar un espacio recreativo a los socios, promoviendo los beneficios del ejercicio saludable para el bienestar integral ofreciendo un programa de activación corporal.

Gestiones realizadas

Desde la Comisión Directiva del “Yunque” se informó que durante este 2020 se realizó el reacondicionamiento del Gimnasio y del quincho; el primer traslado de adoquines; la colocación de una nueva puerta en la Cantina Bigorniana; el desmalezamiento del perímetro total del predio lindero al rio y la limpieza y tala de ramas en el sector fogones; pintura total del perímetro cancha 2 de rugby; colocación de reflectores cercanos al SUM y cancha de Tenis; empalme de conexión de agua desde le quincho a cancha 6, instalación del baño y termotanque en sector Tenis; pintura total en canchas de Tenis; extensión de red de agua desde sector gimnasio a sector tenis; inicio de la construcción de baños y cocinas del SUM; pronta inauguración iluminarías LED en cancha 2 de Rugby.

Además, se llevó adelante la reactivación de la Tarjeta 365- Bigornia Club, con la incorporación de nuevos adherentes, se firmó convenios con CEMYT Y UV Mundo Digital; Se reactivó el proyecto de natatorio para la institución y se presentó el proyecto “Pista Saludable” que comenzará a concretarse próximamente.