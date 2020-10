“Balito” Sepúlveda analizó su regreso a las competencias en Italia

“Intenté representar a la provincia de la mejor manera en una de las principales carreras del mundo”, indicó el ciclista chubutense Eduardo Sepúlveda, post participación en el Giro de Italia hasta el último fin de semana.

Entre los 60 mejores

Merecido descanso para Eduardo Sepúlveda después de tres semanas de dura competencia en el Giro de Italia. El ciclista chubutense que se desempeña en el equipo de Movistar Team finalizó en el puesto 57° de la general y se ubicó como el mejor latinoamericano de la competencia.

Antes de comenzar con la charla, Sepúlveda agradeció el apoyo de Chubut Deportes y destacó “intente representar a la provincia de la mejor manera en una de las mejores carreras del mundo”.

“Saludos a la gente de Rawson y toda la provincia por el apoyó esas 3 semanas de competencia. En carrera los días se hacen largos y a veces no da tiempo a contestar a todo el mundo, pero esta es una buena oportunidad de agradecerles el cariño”, valoró.

A la hora de hacer un balance de la competencia, el chubutense destaca que tanto su labor personal como el del equipo, fue bueno. “El rendimiento personal creo que fue bien, mi posición dentro del equipo esta vez era de gregario, así que tocaba apoyar al líder. Se iba a intentar hacer la general con Antonio Pedrero, un joven ciclista del equipo que no es un líder sólido. En algunas etapas específicas nos marcaron intentar la fuga ya que había más posibilidades, fue un gran esfuerzo y el rendimiento de todo el equipo fue bueno. Al no estar los líderes principales del equipo, porque habían competido en el Tour de France, los objetivos eran otros”.

Sepúlveda analizó además el contexto en que se dio la vuelta a la actividad, en convivencia con la pandemia COVID-19: “muchas competencias fueron modificadas o anuladas, también es verdad que después del confinamiento se hizo duro porque no pudimos cumplir con los entrenamientos normales las semanas previas. Por otro lado, hay que decir que estamos muy contentos de que se hayan hecho competencias, aunque sea a fuerza de tener muchos PCR, pero al final lo que queríamos era competir”.

Un año con preparación, aislamiento y regreso

“Este año había comenzado en Argentina y en Colombia con la idea de preparación para venir acá a Europa y una vez acá, comenzó el confinamiento y se canceló todo. Había muchas competencias en un periodo corto de tiempo, eso si que se hizo un poco extraño. Después de tantos meses sin competir y volver con tantos Torneos seguidos fue extraño. Pero te repito que estamos muy contentos de que al menos se pudieron hacer y los ciclistas volvimos a competir”, destaca.

Será su último año con Movistar Team

Su buena actuación cumpliendo un rol específico en el equipo en esta última competencia, no pasa desapercibida, ya que en diciembre Sepúlveda finaliza su contrato con Movistar Team. “Es mi último año en Movistar Team y de momento estoy esperando qué pasa con el próximo año. Es una época complicada para el deporte en general, en el ciclismo hay dos equipos que se desarman completamente y hay muchos corredores en el mercado. Están todos a la espera y yo también me encuentro en esa situación, a ver si tengo alguna buena noticia en los próximos días. Mi nivel está siendo bueno, estoy con mucha motivación, pero el deporte en general no está pasando por un buen momento económicamente”.