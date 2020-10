Aseguran que mejoraron la conectividad en Pirámides

En agosto de este año, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Gestión Pública y Modernización del Estado, firmó un convenio de colaboración para el desarrollo de conectividad, servicio de internet y telecomunicaciones con el municipio de Puerto Pirámides, por este motivo, a dos meses de esta rúbrica, el titular de la Secretaría, Sergio De Cicco, visitó la localidad para controlar, junto al intendente Fabián Gandon, el avance en la implementación de dicho convenio

80 usuarios

Al respecto, el funcionario provincial expresó: “Durante la semana estuvimos visitando Puerto Pirámides, en donde fui recibido por su intendente, Fabián Gandon, estuvimos controlando el cumplimiento del convenio de colaboración para el desarrollo de conectividad de internet en esa localidad”.

En el mismo sentido, el secretario resaltó que “estamos contentos porque está funcionando muy bien, aproximadamente unos 80 usuarios de la señal están recibiendo bien el servicio, entre las que se encuentran las Escuelas primaria N° 87 y la secundaria N° 7.710 que hacía varios meses estaban incomunicadas”.

Conectividad educativa

A su vez, Sergio De Cicco señaló que “en esta visita estuvimos reunidos con las directoras de ambas Escuelas y nos comentaban que por este inconveniente había alumnos que no habían podido acceder a las clases virtuales y algunos otros tipos de trabajos realizados por los docentes, y ante esto se han mostrado contentos por los avances realizados, no sólo de la comunidad educativa sino también de los padres de los estudiantes”.

Además, el funcionario provincial explicó que “aprovechando este recorrido, estuvimos trabajando con la parte técnica del propio Municipio, porque estaba teniendo algunos problemas de conectividad y con los nodos, dado que poseen dos grupos de antenas que permite mejorar la señal, y el problema era justamente eso, que no tenían nada, por eso le estamos haciendo la sintonía fina, lo que permite mejorar el servicio”.

“Quedamos con el intendente Gandon en seguir con trabajos de colaboración y analizando si se puede realizar algún tipo de inversión que nos permita seguir mejorando el servicio que tan importante es en estos tiempos de pandemia y pensando en la temporada de turismo que se viene”, indicó el secretario de Gestión Pública y Modernización del Estado.

Asimismo, De Cicco repasó que “como todos sabemos Puerto Pirámides recibe muchos turistas que la visitan constantemente y siempre necesitan subir algún tipo de fotos o los mismos prestadores turísticos del lugar colocan cámaras en los puestos de avistajes para poder ver y promocionar más el bello paisaje de esa localidad”.

Capacitaciones

Finalmente, el funcionario provincial se refirió a las capacitaciones que están llevando adelante en distintas localidades de Chubut, “Puerto Pirámides está capacitando a sus empleados municipales y vemos con mucho agrado que están trabajando muchísimo sobre el tema, avanzando de la mejor manera, esperando continuar de la misma manera en los meses que vienen con otras localidades”.