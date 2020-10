Argentina viajó a Bolivia, pero sin Dybala

El próximo martes, desde las 17 horas en nuestro país, la Selección Argentina visitará a su par de Bolivia, en La Paz, por la 2° Fecha de las Eliminatorias Sudamericanas CONMEBOL Qatar 2022.

Este domingo, el equipo que comanda Lionel Scaloni emprendió su viaje hacia tierras bolivianas, pero sin Paulo Dybala, que acusó un dolor abdominal y fue bajado de la delegación. Se evacuan variantes, dadas por el ingreso de Juan Foyth y Exequiel Palacios o “Toto” Salvio por Montiel y Acuña, respectivamente.

Viajó la Selección y evalúan variantes

El mediocampista Paulo Dybala quedó desafectado de la delegación argentina para el partido con Bolivia; plantel que viajó este domingo en la tarde noche en tres vuelos distintos hacia La Paz, donde el martes por la 2° Fecha de las Eliminatorias Sudamericanas se medirá ante el conjunto local.

Según lo informado por la cuenta oficial de la Selección, el mediocampista cordobés no se recuperó de un «cuadro abdominal» y «no se encuentra en condiciones para la práctica deportiva».

En la mañana del domingo, el equipo “Albiceleste” realizó el último entrenamiento en Buenos Aires antes del viaje a La Paz; donde jugará el martes desde las 17 horas en nuestro país por la 2° Fecha de la clasificatoria CONMEBOL para Catar 2022.

En cuanto al equipo argentino, el DT Lionel Scaloni estaría evaluando la realización de al menos dos variantes con respecto al once inicial que salió a la cancha en “La Bombonera” para jugar ante Ecuador.

En el sector defensivo, sería Juan Foyth quien ingresaría a cubrir el lateral derecho, en lugar de Gonzalo Montiel, que no cumplió con la mejor actuación. En tanto, en el mediocampo, el cambio se daría por Marcos “Huevo” Acuña, que presenta una sobrecarga en el isquiotibial derecho y está en duda de llegar en óptimas condiciones para el partido. En su lugar, jugarían Exequiel Palacios o Eduardo “Toto” Salvio.

Será en el Estadio “Hernando Siles”

El reducto boliviano, está listo para recibir el encuentro ante Argentina, jugándose a puertas cerradas y contando con Sala de Operaciones de Video equipada para el VAR.

El campo deportivo está en condiciones de recibir a las 300 personas autorizadas por la CONMEBOL para ingresar al estadio, entre delegaciones de ambos países, técnicos, árbitros, administrativos y autoridades. En tanto, el encuentro se disputará a puertas cerradas para el público por el coronavirus, según indicó el medio Los Tiempos.

Cabe destacar que, desde antes de la pandemia, se llevaban a cabo diferentes obras para reacondicionar el estadio: «Tendremos un estadio diferente, aunque no habrá público podrán observar todo lo que se realizó en este tiempo», indicó Fernando Trino, del Servicio Departamental de Deportes. En las afueras el trabajo continúa por el proyecto de creación de puentes, pasos subterráneos y estacionamientos.

Entre los cambios dentro del campo de juego, según publicó el medio, se encuentran el buen estado del campo de juego, la renovación del sistema de iluminación, los vestuarios, las salas para el control antidoping y también la construcción de cabinas de transmisión de radios.