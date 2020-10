Arcioni y Massoni, ausentes

Cuando el Jefe de Policía recibió el llamado de Grazzini, automáticamente se comunicó con el ministro de Seguridad, Federico Massoni quien había viajado a la ciudad de Comodoro Rivadavia, para informarle los acontecimientos. El Ministro venía de una mañana intensa, porque según trascendió, habría protagonizado un cruce con autoridades locales por los operativos que se están llevando adelante so pretexto de la prevención sanitaria. Al parecer Massoni estaba afligido por no poder protagonizar el “show” de refuerzo de presencia policial en Casa de Gobierno. En tanto el gobernador Mariano Arcioni, que también viajó a Comodoro Rivadavia, estaría aliviado de no estar en Fontana 50 por estas horas.